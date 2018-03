Announcing The 2018 Casa De Campo International Blue Marlin Classic Tournament

By Rick Alvarez

Dominican Republic January19th, 2018 – The organizers of the annual Casa de Campo International Blue Marlin Classic, along with executives of the event’s Title Sponsors Casa de Campo Resort & Villas and Associate Sponsors Marina Casa de Campoofficially announced the 5th Anniversary 2018 edition of this prestigious tournament from April 18th to the 21stin the heart of the incredible blue marlin season that takes place offshore of Marina Casa de Campo from February to May. The marina’s meticulously kept records reveal that in 2017 a whopping total of 1,044 billfish were released (1,003 were blue marlin) in 109 boat days fished.

For additional information (Early Bird Discount expires March 15th) about the event and sponsorship opportunities – outside the Dominican Republic contact International Billfish Tournaments at (305) 213-5521 info@intlbillfishtourns.com – In the Dominican Republic contact Alicia Campillo at (809) 869-8483 aliciacampilloh@gmail.com – For dockage contact Harbor Master Oscar Paredes at (809) 523-2111/2112 o.paredes@marinacasadecampo.com.do

Anuncian El Torneo De Pesca De Altura Casa De Campo International Blue Marlin Classic 2018

Por Rick Alvarez

Los organizadores del torneo anual Casa de Campo International Blue Marlin Classic junto con ejecutivos de los Patrocinadores Titulares, Casa de Campo Resort & Villas y Patrocinadores Asociados, Marina Casa de Campo, anunciaron las fechas de la próxima edición Quinto Aniversario del evento que tomará lugar en plena temporada de pesca del 18 al 21 de abril 2018. La temporada comienza cada año en el mes de febrero concluyendo a finales del mes de mayo. Los datos que cuidadosamente mantiene la marina revelan que en el 2017 en 109 salidas a pescar un sensacional total de 1,044 peces de pico fueron soltados vivos al mar después de la faena (1,003 fueron especie marlin azul).

Para más informes sobre el evento (inscripciones de equipos bajo Descuento Madrugador vencen marzo 15) y oportunidades de patrocinio contáctenos – fuera de Republica Dominicana International Billfish Tournaments (305) 213-5521 info@intlbillfishtourns.com – En República Dominicana Alicia Campillo (809) 869-8483 aliciacampilloh@gmail.com – Para espacio en los muelles contactar al Maestro de Puerto, Oscar Paredes (809) 523-2111/2112 o.paredes@marinacasadecampo.com.do