By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of the pandemic in the United States?

In early December the Omicron variant started to become the dominant variant in the USA.

This variant is highly transmissible and somewhat less lethal than the previous variants.

Omicron has resulted in the highest number of cases, peaking at 800,000 cases per day by mid -January. It also caused the highest number of hospitalizations of any point during the pandemic. In February it is causing an average of 2400 deaths per day. The majority of hospitalizations and deaths have been among unvaccinated individuals and those with immune deficiencies.Many experts predicted that this would happen.

The Omicron variant has caused major disruptions in schools, businesses and daily life in general due to high transmissibility.

Cases are rapidly coming down as has happened in other countries where the variant took hold earlier that the United States. Hopefully cases will continue to drop over the coming weeks.

Now that cases are dropping, can we stop wearing masks and adhering to other precautions?

I think that it is prudent for most people to continue precautions until the daily cases are much lower than they are now. We have already been surprised by this virus at least twice, let’s not make the same mistakes again.

I am 60 years of age and have received two vaccine shots with an m-RNA vaccine. Do I still need a booster?

Boosters have been proven to prevent infections and to keep older people from being hospitalized or dying from Covid-19. Boosters are 90% effective against hospitalization and death for older Americans. I recommend boosters for every one that is eligible for one.

What is the risk for older persons that are not vaccinated?

Older unvaccinated Americans are 45 times more likely to be hospitalized than those that have received full vaccination and booster. Most of the deaths happening today are of individuals that decided to not get vaccinated.

What has been the effect of Covid-19 in children?

We have all heard and read that the virus does not affect children very much.

As of early February, almost 1000 children have died for Covid-19 in the US. Since the pandemic began, 12 million children have been infected by covid-19. Thousands of children have been hospitalized, many requiring intensive care. Omicron doubled the number of hospitalizations over the past two months. There have been 6400 cases of Multisystem Inflammatory Syndrome, many hospitalizations and 48 deaths from this condition that is associated with prior covid-19 infection. These are the facts. These are the statistics from CDC and other scientific institutions. We must continue to protect children.

I recommend that all eligible children be vaccinated as soon as possible. The CDC and the American College of Pediatrics still recommend masks in schools until cases decrease much more.

When will children 6 months through 4 years be eligible for vaccination?

This age group will probably not be eligible for vaccination until April.

The CDC has requested additional time to get data on the efficiency of a three- shot vaccination program because two shots did not provide the proper level of antibodies against the virus in this age group. There are 18 million children in this age group in the US.

What can we expect in the near future?

The Omicron variant infected millions of unvaccinated and many vaccinated persons in the USA. All of the survivors now have some degree of immunity to protect them from future infections. We also have about 64% of the population vaccinated. I think that it is quite possible that this degree of immunity may be enough to prevent other surges of the virus. It is important that I tell you that there are no guarantees of this happening. We still run the risk of new variants that could be more infectious or could evade the immunity from prior infection or vaccination.

We must remain vigilant and listen to the advice of those that have dedicated their lives to disease prevention and public health.

The Omicron variant has caused more hospitalizations and deaths in the USA than most other wealthy nations. Can you explain what went wrong here?

The rates of vaccination in the US have been lower than many other countries.

The rates of boosters have been much lower than other countries.

The USA health care system is very decentralized and this resulted in confusion and conflicting health policies. Access to health care is not uniform for all persons.

Issues regarding the pandemic became very political in the USA. This resulted in very conflicting attitudes towards policies needed to effectively combat the virus from a public health perspective.

Hopefully we will learn from these experiences as we prepare for any future pandemics.

Preguntas y respuestas sobre el virus Corona

¿Cuál es el estado de la pandemia en los Estados Unidos de América?

A principios de diciembre, la variante Omicron comenzó a convertirse en la variante dominante en EE. UU.

Esta variante es altamente transmisible y algo menos letal que las variantes anteriores.

Omicron ha dado como resultado el mayor número de casos, alcanzando un máximo de 800 000 casos por día a mediados de enero. También causó el mayor número de hospitalizaciones de cualquier momento durante la pandemia. En febrero está provocando una media de 2400 muertes diarias. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes se han producido entre personas no vacunadas y personas con inmunodeficiencias. Muchos expertos predijeron que esto sucedería.

La variante Omicron ha causado grandes trastornos en las escuelas, las empresas y la vida cotidiana en general debido a la alta transmisibilidad.

Los casos están disminuyendo rápidamente como ha sucedido en otros países donde la variante se afianzó antes que en Estados Unidos. Con suerte, los casos seguirán disminuyendo en las próximas semanas.

Ahora que los casos están disminuyendo, ¿podemos dejar de usar máscaras y seguir otras precauciones?

Creo que es prudente que la mayoría de las personas continúen con las precauciones hasta que los casos diarios sean mucho más bajos de lo que son ahora. Ya nos ha sorprendido este virus al menos dos veces, no volvamos a cometer los mismos errores.

Tengo 60 años y he recibido dos vacunas con una vacuna de ARNm. ¿Todavía necesito un refuerzo?

Se ha demostrado que los refuerzos previenen infecciones y evitan que las personas mayores sean hospitalizadas o mueran a causa de la COVID-19. Los refuerzos tienen una eficacia del 90 % contra la hospitalización y la muerte de los estadounidenses mayores. Recomiendo refuerzos para cada uno que sea elegible para uno.

¿Cuál es el riesgo para las personas mayores que no están vacunadas?

Los estadounidenses mayores no vacunados tienen 45 veces más probabilidades de ser hospitalizados que aquellos que recibieron la vacuna completa y el refuerzo. La mayoría de las muertes que ocurren hoy son de personas que decidieron no vacunarse.

¿Cuál ha sido el efecto del Covid-19 en los niños?

Todos hemos oído y leído que el virus no afecta mucho a los niños.

A principios de febrero, casi 1000 niños han muerto por Covid-19 en los EE. UU. Desde que comenzó la pandemia, 12 millones de niños han sido infectados por covid-19. Miles de niños han sido hospitalizados, muchos de los cuales requieren cuidados intensivos. Omicron duplicó el número de hospitalizaciones en los últimos dos meses. Ha habido 6400 casos de Síndrome Inflamatorio Multisistémico, muchas hospitalizaciones y 48 muertes por esta condición que está asociada con una infección previa por covid-19. Estos son los hechos. Estas son las estadísticas de CDC y otras instituciones científicas. Debemos seguir protegiendo a los niños.

Recomiendo que todos los niños elegibles sean vacunados lo antes posible. El CDC y el Colegio Americano de Pediatría aún recomiendan mascarillas en las escuelas hasta que los casos disminuyan mucho más.

¿Cuándo serán elegibles para la vacunación los niños de 6 meses a 4 años?

Este grupo de edad probablemente no será elegible para la vacunación hasta abril.

El CDC ha solicitado tiempo adicional para obtener datos sobre la eficiencia de un programa de vacunación de tres inyecciones porque dos inyecciones no proporcionaron el nivel adecuado de anticuerpos contra el virus en este grupo de edad. Hay 18 millones de niños en este grupo de edad en los Estados Unidos.

¿Qué podemos esperar en un futuro próximo?

La variante Omicron infectó a millones de personas no vacunadas y muchas vacunadas en los EE. UU. Todos los sobrevivientes ahora tienen cierto grado de inmunidad para protegerlos de futuras infecciones. También tenemos cerca del 64% de la población vacunada. Creo que es muy posible que este grado de inmunidad sea suficiente para prevenir otras oleadas del virus. Es importante que les diga que no hay garantías de que esto suceda. Todavía corremos el riesgo de nuevas variantes que podrían ser más infecciosas o podrían evadir la inmunidad de una infección o vacunación previa.

Debemos permanecer atentos y escuchar los consejos de quienes han dedicado su vida a la prevención de enfermedades y la salud pública.

La variante Omicron ha causado más hospitalizaciones y muertes en los EE. UU. que la mayoría de las demás naciones ricas. ¿Puedes explicar qué salió mal aquí?

Las tasas de vacunación en los EE. UU. han sido más bajas que en muchos otros países.

Las tasas de refuerzos han sido mucho más bajas que en otros países.

El sistema de atención médica de EE. UU. está muy descentralizado y esto generó confusión y políticas de salud contradictorias. El acceso a la atención de la salud no es uniforme para todas las personas.

Los problemas relacionados con la pandemia se volvieron muy políticos en los EE. UU. Esto dio lugar a actitudes muy conflictivas hacia las políticas necesarias para combatir eficazmente el virus desde una perspectiva de salud pública.

Con suerte, aprenderemos de estas experiencias, mientras nos preparamos para futuras pandemias.