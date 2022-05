By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of the pandemic in the United States?

Over the last few months, we have seen a significant decrease in hospitalizations and deaths caused by covid-19 infections. The numbers of daily cases dropped considerably but in the past two weeks we have seen an increase in cases mostly in the north east part of the country. Overall numbers of daily cases are increasing slightly and this is a cause for concern. The increase in cases is due to a new subvariant of Omicron called BA.2 I think that we need to monitor the situation carefully and be prepared for possible greater increases in daily cases.

Millions of people have taken the vaccine and also received the booster shot. What have we learned about the vaccines and boosters?

In my opinion, vaccines have saved thousands of lives in this country. Unvaccinated persons are 10 times more likely to get very sick or die from covid-19 infection as compared to vaccinated persons. Having received a booster shot improves your protection even more. Recently the CDC approved a second booster shot for persons 50 years of age or older that received the first booster at least 4 months prior. This is recommended because defenses against the virus decrease over time. Individuals 12 years of age or older that are immunocompromised should consult with their physician about receiving a second booster after four months from the first booster.

Dr. Arostegui what are you doing to protect yourself from the virus?

I still wear a good mask when I go to indoor places where I am in contact with many people whose vaccine status I don’t know. By a good mask I mean a N95, KN95 or KF 94 mask.

I do not recommend cloth masks because they have been found to be not effective in filtering out the virus.

I avoid crowded places and prefer to be in outdoors settings because outdoors transmission is extremely low.

I have been vaccinated and received the first booster 6 months ago and will be scheduling my next booster in the next few days.

Do you think that the pandemic is almost over?

We do not know what is going to happen in the coming months. I plan to remain very vigilant and act acording to what is happening in my communityand the country in general.

This virus has surprised us more that once, lets not get surprised again.

Preguntas y Respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martín Aróstegui

¿Cuál es el estado de la pandemia en los Estados Unidos de América?

En los últimos meses, hemos visto una disminución significativa en las hospitalizaciones y muertes causadas por infecciones de covid-19. El número de casos diarios se redujo considerablemente, pero en las últimas dos semanas hemos visto un aumento de casos, principalmente en la parte noreste del país. El número total de casos diarios está aumentando ligeramente y esto es motivo de preocupación. El aumento de casos se debe a una nueva subvariante de Omicron llamada BA.2 Creo que debemos monitorear la situación con cuidado y estar preparados para posibles aumentos mayores en los casos diarios.

Millones de personas se vacunaron y también recibieron la vacuna de refuerzo. ¿Qué hemos aprendido sobre las vacunas y los refuerzos?

En mi opinión, las vacunas han salvado miles de vidas en este país. Las personas no vacunadas tienen 10 veces más probabilidades de enfermarse gravemente o morir a causa de la infección por covid-19 en comparación con las personas vacunadas. Haber recibido una vacuna de refuerzo mejora aún más su protección. Recientemente, los CDC aprobaron una segunda vacuna de refuerzo para personas de 50 años o más que recibieron el primer refuerzo al menos 4 meses antes. Esto se recomienda porque las defensas contra el virus disminuyen con el tiempo. Las personas de 12 años de edad o mayores que estén inmunocomprometidas deben consultar con su médico acerca de recibir un segundo refuerzo después de cuatro meses del primer refuerzo.

Dr. Arostegui qué está haciendo para protegerse del virus?

Todavía uso una buena máscara cuando voy a lugares cerrados donde estoy en contacto con muchas personas cuyo estado de vacunación desconozco. Por una buena mascarilla me refiero a una mascarilla N95, KN95 o KF 94.

No recomiendo las máscaras de tela porque se ha descubierto que no son efectivas para filtrar el virus.

Evito los lugares concurridos y prefiero estar al aire libre, porque la transmisión al aire libre es extremadamente baja.

Fui vacunado y recibí el primer refuerzo hace 6 meses y programaré mi próximo refuerzo en los próximos días.

¿Crees que la pandemia ya casi ha terminado?

No sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Planeo estar muy alerta y actuar de acuerdo a lo que está pasando en mi comunidad y el país en general.

Este virus nos ha sorprendido más de una vez, no nos sorprendamos de nuevo.