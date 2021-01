By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of Corona Virus infections around the world?

First the bad news.

«As of December 14th 2020, there have been more than 72.6 million cases around the world. These cases have resulted in 1.6 million deaths around the world. The number of cases is increasing and so are the numbers of deaths as a result of complications from the virus.

The good news!

«The United Kingdom, Canada and the United States have given emergency authorization for the administration of the Pfizer vaccine. We expect that the vaccine will be a game changer in the control of this terrible pandemic.

What is the status of the Corona Virus in the United States?

First the bad news.

«The US is experiencing a huge surge of the Corona Virus throughout the country. Cases and deaths are breaking records for the pandemic.

«As of December 14th 2020, there have been more than 16.4 million cases and 300,051 deaths from this terrible pandemic.

Last week the US saw a new record of more than 3000 deaths in a single day.

«The seven-day average of new cases is 210,000 cases per day and more than 2,300 deaths per day.

Hospitalizations are at an all-time high of more than 106,000 per day. Hospitals intensive care units are completely full in many places and healthcare workers are very stressed from months of crisis.

The good news!

«The US Food and Drug Administration has given emergency approval for the vaccine produced by Pfizer and BioNTeck. Another vaccine producer, Moderna has also applied for emergency use authorization of a similar vaccine. Moderna may receive emergency use authorization soon.

It is very important to keep in mind that these vaccines may not be available to the general public until late spring or early summer of 2021.»

How do these vaccines work?

«These two vaccines, Pfizer and Moderna work in similar fashion. The two vaccines use a synthetic version of corona virus genetic material, called messenger RNA or mRNA. This genetic material programs a person’s cells at the site in injection to produce many copies of a fragment of the virus surface called a spike. The person’s immune system reacts to this spike protein by producing many antibodies that then can attack the virus if the vaccine’s recipient comes in contact with the virus.

«This fragment of the virus or spike, cannot produce an infection on the vaccine’s recipient. It is actually part of the surface coating of the virus.

«The vaccines require two shots about four weeks apart for full immunization.

How safe is the Pfizer vaccine that received approval?

«The Pfizer vaccine was given to thousands of volunteers a few months ago. These volunteers were followed closely and no serious reactions or serious side effects were detected.

All of the information on this vaccine trial was submitted for review by US Food and Drug Administration advisory panel of medical experts. The panel recommended approval of the vaccine. The Food and Drug Administration then reviewed all of the data and agreed with the panel of experts and gave approval. The final step was the approval by the scientists in the US Center for Disease Control, who also gave their approval.

«The vaccine is not approved for children under 16 years of age or recommended for persons with history of severe allergic reactions.

«The vaccine does have minor side effects that can be expected such as fever, malaise and arm pain at the site if injection.»

How effective is the Pfizer vaccine that has been approved?

«The data submitted by Pfizer shows that the vaccine is 95% effective. The vaccine will prevent most people from getting sick and also prevent those that may get sick from getting a severe case of the virus.»

Now that the vaccine will be available, who is going to get the vaccine first?

«The CDC has recommended that the vaccine be given first to front line medical workers such as nurses, doctors and technicians that are treating patients in emergency rooms, intensive care units and covid-19 wards in hospitals throughout the country. Next to receive the vaccine will be elderly people and care givers at extended living facilities and nursing homes.

These high-risk groups will be followed by front line workers, people with preexisting medical conditions and people over 65 years of age. The general public will then be in line to receive the vaccine. The vaccine needs further study when it comes to children. Once the vaccine is deemed safe and effective for children, plans will be developed for their vaccination.

Dr. Arostegui are you planning of taking the vaccine?

«I will line up to receive the vaccine as soon as it is available to me.»

Now that we have a vaccine can we stop using masks and social distancing?

«Absolutely NOT! The virus is now surging all over the USA and many other countries. It will be a few months before the general public will be able to get a vaccine shot. We are almost there, but we must remain alert and prevent getting infected.

I strongly recommend that you wear a mask when social distancing is not possible and during all indoor situations.

Please avoid large gatherings, indoor restaurants, bars and gyms. Keep family gatherings to a minimum. If you need to visit someone, do it outdoors and keep social distancing at all times.

Please stay safe!»

Preguntas y respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martin Aróstegui

¿Cuál es el estado de las infecciones por el Corona Virus en todo el mundo?

Primero las malas noticias.

«Desde el 14 de diciembre de 2020, ha habido más de 72.6 millones de casos en todo el mundo. Estos casos han provocado 1.6 millones de muertes en todo el mundo. El número de casos está aumentando y también el número de muertes como resultado de las complicaciones del virus.»

¡Las buenas noticias!

«El Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han otorgado una autorización de emergencia para la administración de la vacuna Pfizer. Esperamos que la vacuna cambie las reglas del juego en el control de esta terrible pandemia.»

¿Cuál es el estado del Corona Virus en los Estados Unidos?

Primero las malas noticias.

«Estados Unidos está experimentando un gran aumento del virus Corona en todo el país. Los casos y las muertes están batiendo récords de pandemia.»

«Hasta el 14 de diciembre de 2020, ha habido más de 16.4 millones de casos y 300,051 muertes por esta terrible pandemia.»

«La semana pasada, Estados Unidos registró un nuevo récord de más de 3,000 muertes en un solo día. El promedio de siete días de casos nuevos es de 210,000 casos por día y más de 2,300 muertes por día. Las hospitalizaciones se encuentran en un máximo histórico de más de 106,000 por día.»

«Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están completamente llenas en muchos lugares y los trabajadores de la salud están muy estresados ​​por meses de crisis.»

¡Las buenas noticias!

«La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Ha otorgado aprobación de emergencia para la vacuna producida por Pfizer y BioNTeck. Otro productor de vacunas, Moderna, también ha solicitado la autorización de uso de emergencia de una vacuna similar. Moderna puede recibir una autorización de uso de emergencia pronto.»

«Es muy importante tener en cuenta que es posible que estas vacunas no estén disponibles para el público en general hasta finales de la primavera o principios del verano de 2021.»

¿Cómo funcionan estas vacunas?

«Estas dos vacunas, Pfizer y Moderna, funcionan de manera similar. Las dos vacunas utilizan una versión sintética del material genético del virus corona, llamado ARN mensajero o ARNm. Este material genético programa las células de una persona en el sitio de la inyección para producir muchas copias de un fragmento de la superficie del virus llamado pico. El sistema inmunológico de la persona reacciona a esta proteína de pico produciendo muchos anticuerpos que luego pueden atacar al virus si el receptor de la vacuna entra en contacto con el virus.»

«Este fragmento del virus o pico no puede producir una infección en el receptor de la vacuna. En realidad, es parte de la capa superficial del virus.»

«Las vacunas requieren dos inyecciones con cuatro semanas de diferencia para una inmunización completa.»

¿Qué tan segura es la vacuna Pfizer que recibió la aprobación?

«La vacuna Pfizer se administró a miles de voluntarios hace unos meses. Estos voluntarios fueron seguidos de cerca y no se detectaron reacciones o efectos secundarios graves.

Toda la información sobre este ensayo de vacuna fue enviada para revisión por el panel asesor de expertos médicos de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. El panel recomendó la aprobación de la vacuna. Luego, la Administración de Alimentos y Medicamentos revisó todos los datos y estuvo de acuerdo con el panel de expertos y dio su aprobación. El paso final fue la aprobación de los científicos del Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU., Quienes también dieron su aprobación.»

«La vacuna no está aprobada para niños menores de 16 años ni recomendada para personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves.»

«La vacuna tiene efectos secundarios menores que se pueden esperar, como fiebre, malestar y dolor en el brazo en el lugar de la inyección.»

¿Qué tan efectiva es la vacuna Pfizer que ha sido aprobada?

«Los datos presentados por Pfizer muestran que la vacuna tiene una efectividad del 95%. La vacuna evitará que la mayoría de las personas se enfermen y también evitará que las que puedan enfermarse contraigan un caso grave del virus.»

Ahora que la vacuna está disponible, ¿quién se vacunará primero?

«El CDC ha recomendado que la vacuna se administre primero a los trabajadores médicos de primera línea, como enfermeras, médicos y técnicos que atienden a pacientes en salas de emergencia, unidades de cuidados intensivos y salas de covid-19 en hospitales de todo el país. Los siguientes en recibir la vacuna serán las personas mayores y los cuidadores en instalaciones de vida prolongada y hogares de ancianos.

Estos grupos de alto riesgo serán seguidos por trabajadores de primera línea, personas con condiciones médicas preexistentes y personas mayores de 65 años. El público en general estará entonces en fila para recibir la vacuna. La vacuna necesita más estudios cuando se trata de niños. Una vez que la vacuna se considere segura y eficaz para los niños, se desarrollarán planes para su vacunación.»

Dr. Arostegui, ¿está planeando vacunarse?

«Haré fila para recibir la vacuna tan pronto como esté disponible para mí.»

Ahora que tenemos una vacuna ¿podemos dejar de usar máscaras y distanciamiento social?

«¡Absolutamente no! El virus ahora está aumentando en todo Estados Unidos y en muchos otros países. Pasarán unos meses antes de que el público en general pueda recibir una vacuna. Ya casi llegamos, pero debemos permanecer alerta y evitar contagiarnos. Te recomiendo encarecidamente que uses una máscara.»