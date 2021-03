By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of the pandemic around the world?

As of mid-February, more than 106 million people have become sick and tested positivefor the corona virus.

More than 2.3 million people have died worldwide as a result of the pandemic.

More than 12,000 people die from the corona virus every day.

The number of cases is decreasing at present but there is no guarantee that this trend will continue.

A number of countries have developed vaccines that have shown to be effective in preventing hospitalizations and deaths. Vaccination efforts have started in many countries and are having a positive effect.

What is the status of the pandemic in the United States?

As of mid-February, more than 27 million persons have tested positive for covid-19.

It is estimated that as many as 100 million people have become infected in the US.

By the time that this article is published, there will probably be more than ½ million people dead as a result of illness caused by the covid-19 virus. This is a staggering number that we could not have predicted a year ago.

The number of cases is decreasing but we still have more than 100,000 cases per day and 2500 deaths per day.

At the present time we have two approved vaccines and we are administering 1.4 million vaccinations per day. The number of vaccinations will increase even more. A third vaccine is in the process of approval. These are very good news!

We hear about new variants of the virus that are more infectious and maybe resistant to vaccines. Can you explain?

As the virus infects millions of people, it replicates itself many millions of times. This process of replication sometimes causes mutations in the virus. Most mutations are of no consequence but some have changed the virus in ways that have caused it to be more infectious and also more resistant to vaccines.

A variant emerged in Britain during the month of December that is somewhere between 35% to 50% more infectious than the original version. This variant doesn’t appear to be resistant to the vaccines but it is of great concern anyway. This variant has been detected in the US and is doubling in numbers every 10 days. At this rate this variant could become the most prevalent infection by the month of March.

A variant emerged out of South Africa that is somewhat resistant to certain vaccines and has caused reinfection of patients that had previously had covid-19 infection.

This variant is of great concern and may require a booster vaccine to prevent infection with it.

Some vaccine developers are already working on a booster vaccination.

Another variant has developed in Brazil and it may be somewhat similar to the variant from South Africa.

What can we do to prevent infection with a variant?

We need to continue doing what I have recommended all along. Let me remind all of my readers.

Practice social distancing always. Stay at least 6 feet away from everyone specially indoors.

The more you do outdoors the better.

Wear the best mask you can get. This is now more important than ever!

The best possible mask is an N95 medical mask.

This mask is very difficult to find and not available since it is reserved for medical personnel treating covid-19 patients. Other masks are very good and you should consider them. KN95 masks are available in some stores and in the internet. These masks are made in China and are very effective and not expensive.

KF94 masks from South Korea are now available in the US. These masks are very effective.

You can also double mask. The best way may be a surgical mask and a cloth mask on top.Also,you may consider a KN95 plus a cloth mask on top.

I think that we are going to need to wear masks for most of this year. I know we are all TIRED!

We need to defeat this virus and this is the way to do it! This is what we can do as individuals.

Masks have been proven scientifically to prevent transmission and infection from covid-19.

Masks must be worn properly for them to prevent illness. The mask must fit the contours of your face. If there are gaps, the virus can get in and out through the gaps. I see many people wearing their masks improperly because it is easier to breathe through gaps. Do not wear your mask under the nose. If there are gaps or your mouth or nose are exposed, the mask won’t prevent you from getting sick or giving the virus to others.

I also want to stress that we need to get vaccinated as soon as our turn comes. The sooner we all get vaccinated, the sooner the virus will get under control though the process of herd immunity.

I already got both of my shots and had minimal side effects. I still wear a mask and social distance.

Wear a mask, social distance, wash your hands frequently and get your vaccination as soon as possible.

Preguntas y respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martín Aróstegui

¿Cuál es el estado de la pandemia en el mundo?

A mediados de febrero, más de 106 millones de personas se enfermaron y dieron positivo al coronavirus.

Más de 2.3 millones de personas han muerto en todo el mundo como resultado de la pandemia.

Más de 12,000 personas mueren a causa del corona virus todos los días.

El número de casos está disminuyendo en la actualidad, pero no hay garantía de que esta tendencia continúe.

Varios países han desarrollado vacunas que han demostrado ser eficaces para prevenir hospitalizaciones y muertes. Los esfuerzos de vacunación han comenzado en muchos países y están teniendo un efecto positivo.

¿Cuál es el estado de la pandemia en los Estados Unidos?

A mediados de febrero, más de 27 millones de personas dieron positivo por covid-19.

Se estima que hasta 100 millones de personas se han infectado en los EE. UU.

Para el momento en que se publique este artículo, probablemente habrá más de medio millón de personas muertas como resultado de la enfermedad causada por el virus covid-19. Este es un número asombroso que no podríamos haber predicho hace un año.

El número de casos está disminuyendo, pero todavía tenemos más de 100,000 casos por día y 2,500 muertes por día.

En la actualidad tenemos dos vacunas aprobadas y estamos administrando 1.4 millones de vacunas al día. El número de vacunaciones aumentará aún más. Una tercera vacuna está en proceso de aprobación. ¡Son muy buenas noticias!

Escuchamos sobre nuevas variantes del virus que son más infecciosas y quizás resistentes a las vacunas. ¿Puedes explicar?

A medida que el virus infecta a millones de personas, se replica muchos millones de veces. Este proceso de replicación a veces provoca mutaciones en el virus. La mayoría de las mutaciones no tienen consecuencias, pero algunas han cambiado el virus de forma que lo han hecho más infeccioso y también más resistente a las vacunas.

Una variante surgió en Gran Bretaña durante el mes de diciembre que es entre un 35% y un 50% más infecciosa que la versión original. Esta variante no parece ser resistente a las vacunas, pero de todos modos es motivo de gran preocupación. Esta variante se ha detectado en EE. UU. Y se duplica cada 10 días. A este ritmo, esta variante podría convertirse en la infección más prevaleciente en el mes de marzo.

Surgió una variante de Sudáfrica que es algo resistente a ciertas vacunas y ha provocado la reinfección de pacientes que previamente habían tenido una infección por covid-19.

Esta variante es muy preocupante y puede requerir una vacuna de refuerzo para prevenir la infección.

Algunos desarrolladores de vacunas ya están trabajando en una vacuna de refuerzo.

Otra variante se ha desarrollado en Brasil y puede ser algo similar a la variante de Sudáfrica.

¿Qué podemos hacer para prevenir la infección con una variante?

Tenemos que seguir haciendo lo que siempre he recomendado. Permítanme recordarles a todos mis lectores.

Practica siempre el distanciamiento social. Manténgase al menos a 6 pies de distancia de todos, especialmente en interiores.

Cuanto más hagas al aire libre, mejor.

Use la mejor máscara que pueda conseguir. ¡Esto es ahora más importante que nunca!

La mejor mascarilla posible es una mascarilla médica N95.

Esta máscara es muy difícil de encontrar y no está disponible, ya que está reservada para el personal médico que trata a pacientes con covid-19. Otras máscaras son muy buenas y debes considerarlas. Las máscaras KN95 están disponibles en algunas tiendas y en Internet. Estas máscaras se fabrican en China y son muy efectivas y económicas.

Las máscaras KF94 de Corea del Sur ya están disponibles en EE. UU. Estas mascarillas son muy efectivas.

También puede poner doble la máscara. La mejor manera puede ser una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela en la parte superior. También puede considerar un KN95 más una mascarilla de tela en la parte superior.

Creo que tendremos que usar máscaras durante la mayor parte de este año. ¡Sé que todos estamos CANSADOS!

¡Necesitamos derrotar a este virus y esta es la manera de hacerlo! Esto es lo que podemos hacer como individuos.

Se ha demostrado científicamente que las máscaras previenen la transmisión y la infección del covid-19.

Las mascarillas deben usarse correctamente para prevenir enfermedades. La máscara debe ajustarse a los contornos de su rostro. Si hay brechas, el virus puede entrar y salir a través de las brechas. Veo a muchas personas que usan sus máscaras de manera incorrecta, porque es más fácil respirar por los huecos. No use su máscara debajo de la nariz. Si hay espacios o su boca o nariz están expuestas, la mascarilla no evitará que se enferme o transmita el virus a otras personas.

También quiero enfatizar que debemos vacunarnos tan pronto como llegue nuestro turno. Cuanto antes nos vacunemos todos, antes se controlará el virus a través del proceso de inmunidad colectiva.

Ya recibí mis dos inyecciones y tuve efectos secundarios mínimos. Todavía llevo máscara y distanciamiento social.

Use una máscara, distancia social, lávese las manos con frecuencia y vacúnese lo antes posible.