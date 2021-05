By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of the corona virus around the world?

April saw the number of deaths due to the corona virus surpass 3 million persons. Many experts think that the numbers are quite higher but unreported.

We are seeing an increase in total cases and deaths of about 25% from two weeks ago.

Many countries have started vaccinating people but some poorer ones do not have enough vaccines to protect their populations.

A number of variants have emerged that are more transmissible and more lethal.

Some serious complications have occurred in a very small number of vaccine recipients and this is being studied by medical authorities in a number of countries. Some vaccines have been paused as a result of these side effects.

Basically, the fight against this virus is far from over.

What is the status in the United States of America?

The US remains the country with most cases and deaths around the world.

The US has seen a large decrease in the number of cases and deaths from the peak in January but the improvement has stalled and cases have leveled at about 80,000 cases and 900 deaths per day.

Many experts are worried about a new surge in the number of cases in the coming weeks. Some states like Michigan are experiencing large increases in the number of cases and hospitalizations.

Experts are worried that many states have relaxed the coronavirus health regulations and opening indoor venues too soon at a time when we are seeing the emergence of a variant from Britain that is much more transmissible and lethal. This variant is also causing hospitalizations in a younger population.

Many experts are worried about the development of another surge of the virus in the US.

Some serious but very rare side effects have been reported with the Johnson and Johnson vaccine and as a result, the use of this vaccine has been paused in the United States of America until the medical authorities can determine what is the best course of action.

What is the status of the vaccination program in the United States of America?

Currently we have two very good vaccines available to everyone 16 years of age and above.

The vaccines are Pfizer and Moderna. Both are very effective in preventing severe cases and hospitalizations. The side effects from these two vaccines have been mostly mild in nature.

I highly recommend both of them. You should get vaccinated as soon as your turn comes. People with certain preexisting conditions should consult with their physician before receiving the vaccine.

Children under 16 years of age need to wait until the vaccine trials for children have been completed and the vaccines determined to be safe and effective for children.

The internet is full of theories about vaccines that are not true. Please look up information from the CDC or other reputable sources.

Can you explain the problems with side effects of the Johnson and Johnson vaccine?

After millions of vaccinations, six individuals have developed rare clotting problems that may be caused by the vaccine. The vaccine may induce the development of antibodies that interact with platelets to cause clotting followed by low platelets and bleeding.

This condition is called Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia. This condition has also been associated with the Astra Zeneca vaccine in Europe.

We must realize that less than one in a million vaccine recipients between the age of 18 to 48 years have had this complication and that the odds of dying from covid-19 disease is 125 persons of the same age group per million people. The odds still favor administering the vaccines in places that have no other vaccine choice.

Medical authorities are studying the problem and hopefully will develop guidelines for the safe administration of both Johnson and Johnson and Astra Zeneca vaccines. The world truly depends on these vaccines to get the pandemic under control.

Can you explain what the variants are?

When the virus infects a new person, it duplicates millions of times during the infection. As the virus duplicates, sometimes a mutation takes place in the virus. Most mutations are of no consequence but occasionally a mutation gives the virus an added advantage. In Britain a series of mutations made the virus more transmissible and more lethal. When the virus gets this type of advantage, it can become the dominant strain. Today for example the British variant has become the most prominent infection in the US and Europe. This is why so many experts are worried about another surge of infections.

What can we do to prevent infection with the new variant?

We need to continue wearing masks in indoor places, social distancing and avoiding large crowds. These are the same recommendations I have given on my previous articles in this magazine. I know we are all tired of these restrictions to our lives,remember that the virus doesn’t care. Vaccines have proven to be effective against this variant so get vaccinated as soon as you can!

Can you explain Herd Immunity?

When somewhere between 70% to 90% of the population in immune to the virus, then the virus can no longer get transmitted in the population and the disease gets controlled.

It is extremely important that we achieve this level of immunity in order to stop the infections. To do this, we must immunize the majority of our population. Doing this will be a very big challenge because we have many vaccine hesitant people in the world.

Is it safe to travel if you have been immunized?

The CDC has published specific recommendations regarding travel. I urge you to read them.The CDC states that if you have been fully immunized, you can travel at home and abroad while using basic precautions, such as wearing masks and social distancing.

I personally plan to travel within the US but will avoid traveling to other countries that are experiencing large numbers of cases or that have variants that may be more lethal. Such variants have emerged in Brazil and South Africa and have spread to other countries as well.

I also worry that as corona virus infections continue throughout the world, more variants may emerge that may be more difficult to deal with.

I want to end this article by stating that scientists, doctors, medical personnel and many others have worked diligently in combating this virus and the illnesses it has caused. These efforts have saved many lives throughout the world. We need to applaud all of these wonderful people that have sacrificed so much for the good of all of us.

Preguntas y respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martín Aróstegui

¿Cuál es el estado del Corona Virus en el mundo?

En abril, el número de muertes debidas al coronavirus superó los 3 millones de personas. Muchos expertos piensan que las cifras son bastante más alta, pero no se informan.

Estamos viendo un aumento en el total de casos y muertes de alrededor del 25% desde hace dos semanas.

Muchos países han comenzado a vacunar a las personas, pero algunos más pobres no tienen suficientes vacunas para proteger a sus poblaciones.

Han surgido varias variantes que son más transmisibles y más letales.

Se han producido algunas complicaciones graves en un número muy reducido de receptores de la vacuna y esto está siendo estudiado por las autoridades médicas de varios países. Algunas vacunas se han suspendido como resultado de estos efectos secundarios.

Básicamente, la lucha contra este virus está lejos de terminar.

¿Cuál es el estado en los Estados Unidos de América?

Estados Unidos de América sigue siendo el país con más casos y muertes en todo el mundo.

Estados Unidos de América ha experimentado una gran disminución en el número de casos y muertes desde el pico de enero, pero la mejora se ha estancado y los casos se han nivelado en aproximadamente 80,000 casos y 900 muertes por día.

Muchos expertos están preocupados por un nuevo aumento en el número de casos en las próximas semanas. Algunos Estados como Michigan están experimentando grandes aumentos en el número de casos y hospitalizaciones.

A los expertos les preocupa que muchos Estados hayan relajado las regulaciones de salud del coronavirus y hayan abierto lugares cerrados demasiado pronto en un momento en que estamos viendo el surgimiento de una variante de Gran Bretaña que es mucho más transmisible y letal. Esta variante también está provocando hospitalizaciones en una población más joven.

Muchos expertos están preocupados por el desarrollo de otra oleada del virus en los EE. UU.

Se han informado algunos efectos secundarios graves, pero muy raros con la vacuna Johnson and Johnson y, como resultado, el uso de esta vacuna se ha detenido en los Estados Unidos de América hasta que las autoridades médicas puedan determinar cuál es el mejor curso de acción.

¿Cuál es el estado del programa de vacunación en los Estados Unidos de América?

Actualmente tenemos dos muy buenas vacunas disponibles para todos los mayores de 16 años.

Las vacunas son Pfizer y Moderna. Ambas son muy eficaces para prevenir casos graves y hospitalizaciones. Los efectos secundarios de estas dos vacunas han sido en su mayoría de naturaleza leve.

Las recomiendo ampliamente a ambos. Debe vacunarse tan pronto como llegue su turno. Las personas con ciertas afecciones preexistentes deben consultar con su médico antes de recibir la vacuna.

Los niños menores de 16 años deben esperar hasta que se completen los ensayos de vacunas para niños y se determine que las vacunas son seguras y efectivas para los niños.

Las redes sociales están llenas de teorías sobre las vacunas que no son ciertas. Busque información de los CDC u otras fuentes acreditadas.

¿Puede explicar los problemas con los efectos secundarios de la vacuna Johnson and Johnson?

Después de millones de vacunaciones, seis personas han desarrollado problemas de coagulación poco comunes que pueden ser causados ​​por la vacuna. La vacuna puede inducir el desarrollo de anticuerpos que interactúan con las plaquetas para causar coagulación seguida de plaquetas bajas y sangrado.

Esta condición se llama trombocitopenia trombótica inducida por vacunas. Esta condición también se ha asociado con la vacuna Astra Zeneca en Europa.

Debemos darnos cuenta de que menos de uno entre un millón de personas que recibieron la vacuna entre las edades de 18 y 48 años han tenido esta complicación y que las probabilidades de morir por la enfermedad del covid-19 son de 125 personas del mismo grupo de edad por millón de personas. Las probabilidades siguen favoreciendo la administración de las vacunas en lugares que no tienen otra opción de vacuna.

Las autoridades médicas están estudiando el problema y, con suerte, desarrollarán pautas para la administración segura de las vacunas Johnson y Johnson y Astra Zeneca. El mundo realmente depende de estas vacunas para controlar la pandemia.

¿Puedes explicar cuáles son las variantes?

Cuando el virus infecta a una nueva persona, se duplica millones de veces durante la infección. A medida que el virus se duplica, a veces se produce una mutación en el virus. La mayoría de las mutaciones no tienen consecuencias, pero ocasionalmente una mutación le da al virus una ventaja adicional. En Gran Bretaña, una serie de mutaciones hicieron que el virus fuera más transmisible y más letal. Cuando el virus obtiene este tipo de ventaja, puede convertirse en la cepa dominante. Hoy, por ejemplo, la variante británica se ha convertido en la infección más destacada en Estados Unidos de América y Europa. Es por eso que tantos expertos están preocupados por otra oleada de infecciones.

¿Qué podemos hacer para prevenir la infección con la nueva variante?

Necesitamos seguir usando máscaras en lugares cerrados, distanciamiento social y evitando grandes multitudes. Estas son las mismas recomendaciones que he dado en mis artículos anteriores en esta revista. Sé que todos estamos cansados ​​de estas restricciones a nuestras vidas, recuerda que al virus no le importa. Las vacunas han demostrado ser efectivas contra esta variante, así que vacúnese lo antes posible.

¿Puede explicarnos la inmunidad colectiva?

Cuando entre el 70% y el 90% de la población es inmune al virus, el virus ya no puede transmitirse entre la población y la enfermedad se controla.

Es extremadamente importante que logremos este nivel de inmunidad para detener las infecciones. Para hacer esto, debemos inmunizar a la mayoría de nuestra población. Hacer esto será un gran desafío porque tenemos muchas personas que dudan vacunarse en el mundo.

¿Es seguro viajar si está vacunado?

El CDC ha publicado recomendaciones específicas sobre viajes. Le insto a que las lea. El CDC afirma que si ha sido completamente inmunizado, puede viajar en los Estados Unidos de América y al extranjero con las precauciones básicas, como el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Personalmente planeo viajar dentro de los EE. UU. Pero evitaré viajar a otros países que están experimentando una gran cantidad de casos o que tienen variantes que pueden ser más letales. Tales variantes han surgido en Brasil y Sudáfrica y también se han extendido a otros países.

También me preocupa que a medida que continúen las infecciones por el Corona virus en todo el mundo, puedan surgir más variantes que pueden ser más difíciles de manejar.

Quiero terminar este artículo afirmando que científicos, médicos, personal médico y muchos otros han trabajado diligentemente para combatir este virus y las enfermedades que ha causado. Estos esfuerzos han salvado muchas vidas en todo el mundo. Necesitamos aplaudir a todas estas maravillosas personas que han sacrificado tanto por el bien de todos nosotros.