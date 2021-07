By Dr. Martin Aróstegui

What is the status of the pandemic around the world?

As of the end of June we have seen 3,872,909 deaths worldwide from the corona virus infections. The actual number may be at least 50% higher according to some scientific studies.

Countries that have been able to vaccinate large portions of their populations have seen marked decreases in cases, hospitalizations and deaths. Countries that are lagging behind in vaccinations are not doing as well and some are seeing terrible surges of infections due to the virus. South America, Africa, India and parts of Asia are still having severe problems due to increasing rates of infections from the virus.

These statistics are a sure case for vaccinations.

What is the status of the pandemic in the United States?

The US has seen a substantial reduction of new cases, hospitalizations and deaths. This accomplishment has come about as a results of a great vaccination campaign. As of the end of June the US has vaccinated more than 65% of the population 18 years and up.

The rate of vaccinations has decreased considerably and as a result there still is a vulnerable population of individuals that remain at risk of contracting a corona virus infection.

Can you give us an update on the variants that have emerged recently?

The scientific community is very concerned about a new variant that was first detected in India which has been named the DELTA variant.

This variant is more infectious and more lethal than the Alpha variant that was first detected in England. At present more than 10% of new corona virus cases in the US are due to this variant. Some experts are worried that the DELTA variant may become the dominant one in the US in a few months.

I am very concerned that there are number of states in the US that are lagging behind in vaccinations and some areas that have a very small number of fully vaccinated individuals.

These areas may see the resurgence of cases in the coming months specially if the DELTA variant becomes established in these communities. I highly recommend that everyone get vaccinated as soon as possible.

I know that there are many vaccine skeptics but I want everyone reading this article to know that the efficacy and safety of the vaccines available in the US has been more than already proven.

Preguntas y respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martín Aróstegui

¿Cuál es el estado de la pandemia en el mundo?

A finales de junio, hemos visto 3.872.909 muertes en todo el mundo por las infecciones por el corona virus. El número real puede ser al menos un 50% mayor según algunos estudios científicos.

Los países que han podido vacunar a una gran parte de su población han experimentado una marcada disminución de los casos, las hospitalizaciones y las muertes. Los países que se están quedando atrás en cuanto a vacunaciones no lo están haciendo tan bien y algunos están experimentando terribles oleadas de infecciones debido al virus. América del Sur, África, India y partes de Asia siguen teniendo graves problemas debido al aumento de las tasas de infección por el virus.

Estas estadísticas son un caso seguro para las vacunas.

¿Cuál es el estado de la pandemia en los Estados Unidos?

Estados Unidos ha experimentado una reducción sustancial de casos nuevos, hospitalizaciones y muertes. Este logro se ha producido como resultado de una gran campaña de vacunación. A finales de junio, EE. UU. habia vacunado a más del 65% de la población de 18 años en adelante.

La tasa de vacunaciones ha disminuido considerablemente y, como resultado, todavía hay una población vulnerable de personas que siguen en riesgo de contraer una infección por el corona virus.

¿Puede darnos una actualización sobre las variantes que han surgido recientemente?

La comunidad científica está muy preocupada por una nueva variante que se detectó por primera vez en la India y que ha recibido el nombre de variante DELTA.

Esta variante es más infecciosa y más letal que la variante Alfa que se detectó por primera vez en Inglaterra. En la actualidad, más del 10% de los nuevos casos de corona virus en EE. UU. se deben a esta variante. A algunos expertos les preocupa que la variante DELTA pueda convertirse en la dominante en los EE. UU. en unos meses.

Me preocupa mucho que hay varios Estados en los EE. UU. que se están quedando atrás en cuanto a vacunas y algunas áreas que tienen una cantidad muy pequeña de personas completamente vacunadas.

Estas áreas pueden ver el resurgimiento de casos en los próximos meses, especialmente si la variante DELTA se establece en estas comunidades. Recomiendo encarecidamente que todos se vacunen lo antes posible.

Sé que hay muchos escépticos sobre las vacunas, pero quiero que todos los que lean este artículo sepan que la eficacia y seguridad de las vacunas disponibles en los EE. UU. ha sido más que probada.