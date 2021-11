By Dr. Martin Aróstegui

Cases and hospitalizations are decreasing in many parts of the US. What are the factors involved?

Let me start by stating that there is a lot about this virus that we still do not know. In many countries, the cases seem to increase and decrease in two-month cycles that we cannot totally explain. We are learning more every day.

We have vaccinated an increasing number of people and many have received immunity through prior infection.

Many people are following public health recommendations of mask wearing and social distancing.

All of these factors are probably involved in the improving situation we now see.

This is not the time to let your guard down. Get your vaccine if you haven’t done so yet! Too many people are dying every day.

I am confused about boosters. Can you clarify the situation for us?

All three vaccine companies authorized in the US have developed data showing that certain members of the population should receive boosters after having received the required initial doses of the vaccines.

Pfizer was the first to apply and obtain emergency use authorization for a booster shot.Boosters are authorized for individuals after six months from the last shot in the following categories: Sixty- five years of age or older, individuals eighteen years of age or older with underlying medical conditions that place them at high risk of severe illness. Individuals eighteen years or older that work in high-risk settings such as first responders and those working in settings where they are exposed to large numbers of people while performing their duties.

Please check CDC recommendations for more details.

Moderna just received authorization for a booster shot with similar guidelines as the Pfizer booster.

Johnson&Johnson has received authorization for a second shot two months after the original shot for everyone. Also, now you can receive a second shot from Moderna or Pfizer if your original shot was Johnson & Johnson. This is called Mix and Match.

A new pill has been developed to treat covid. Can you tell us about it?

The Merk pharmaceutical company recently announced the development of a medicine to treat corona virus disease that can be taken orally at home and has been shown to reduce hospitalizations and death by 50%.

The drug is called Molnupiravir and is an antiviral that works by preventing the replication of the virus inside the body. The medicine is administered orally in capsule form. The company will be applying for emergency use authorization in the very near future. If authorized, this treatment will be available by the end of this year.

This medicine cannot be taken by pregnant women because it may cause birth defects.

Other companies are attempting to develop other antivirals to treat covid and I expect to hear further news in the near future.

This development is very good news but please keep in mind that vaccines are still the best way to prevent severe illness or death from the corona virus.

What is the status of vaccines for children?

Pfizer announced recently that their corona virus vaccine for children 5-11 years of age has proven to be safe and effective. This vaccine may be authorized in the next few weeks.

Children recently have accounted for one in five corona virus cases and more children have been hospitalized and treated in intensive care units than any other time during the pandemic. Nearly 30,000 children were hospitalized during the month of August. As of recently, 500 children have died from covid during the pandemic and 125 were ages 5-11 years of age.

As schools have started and winter approaches, it is imperative to protect children by vaccinating them as soon as they are eligible.

How can I convince my dear friend or family member to get vaccinated?

First please listen carefully to their objections and concerns. Do not start an argument, it will make things worse. Show empathy and then explain why you think they should be vaccinated. Get prepared for the task by reading about this topic from medically reliable sources.

Preguntas y respuestas sobre el Corona Virus

Por el Dr. Martín Aróstegui

Los casos y las hospitalizaciones están disminuyendo en muchas partes de los EE. UU. ¿Cuáles son los factores involucrados?

Permítanme comenzar diciendo que hay muchas cosas sobre este virus que aún desconocemos. En muchos países, los casos parecen aumentar y disminuir en ciclos de dos meses que no podemos explicar totalmente. Cada día aprendemos más.

Hemos vacunado a un número cada vez mayor de personas y muchas han recibido inmunidad a través de una infección previa.

Muchas personas siguen las recomendaciones de salud pública sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

Todos estos factores probablemente estén involucrados en la mejora de la situación que vemos ahora.

Este no es el momento de bajar la guardia. ¡Reciba su vacuna si aún no lo ha hecho! Demasiadas personas mueren todos los días.

Estoy confundido acerca de los impulsores. ¿Puede aclararnos la situación?

Las tres compañías de vacunas autorizadas en los EE. UU. Han desarrollado datos que muestran que ciertos miembros de la población deben recibir refuerzos después de haber recibido las dosis iniciales requeridas de las vacunas.

Pfizer fue el primero en solicitar y obtener autorización de uso de emergencia para una vacuna de refuerzo.Los refuerzos están autorizados para personas después de seis meses desde la última inyección en las siguientes categorías: 65 años de edad o más, personas de 18 años de edad o más con condiciones médicas subyacentes que los colocan en alto riesgo de enfermedad grave. Personas de dieciocho años o más que trabajan en entornos de alto riesgo, como socorristas y quienes trabajan en entornos donde están expuestos a un gran número de personas mientras realizan sus funciones.

Consulte las recomendaciones de los CDC para obtener más detalles.

Moderna acaba de recibir la autorización para una inyección de refuerzo con pautas similares a las del refuerzo de Pfizer.

Johnson & Johnson ha recibido autorización para una segunda inyección dos meses después de la inyección original para todos. Además, ahora puede recibir una segunda toma de Moderna o Pfizer si su toma original fue Johnson & Johnson. Esto se llama Mix and Match.

Se ha desarrollado una nueva píldora para tratar el covid. ¿Qué puede decirnos al respecto?

La compañía farmacéutica Merk anunció recientemente el desarrollo de un medicamento para tratar la enfermedad por el virus de la corona que se puede tomar por vía oral en el hogar y se ha demostrado que reduce las hospitalizaciones y la muerte en un 50%.

El medicamento se llama Molnupiravir y es un antiviral que actúa previniendo la replicación del virus dentro del cuerpo. El medicamento se administra por vía oral en forma de cápsulas. La empresa solicitará la autorización de uso de emergencia en un futuro muy próximo. Si se autoriza, este tratamiento estará disponible a finales de este año.

Este medicamento no puede ser tomado por mujeres embarazadas porque puede causar defectos de nacimiento.

Otras compañías están intentando desarrollar otros antivirales para tratar el covid y espero escuchar más noticias en un futuro próximo.

Este desarrollo es una muy buena noticia, pero tenga en cuenta que las vacunas siguen siendo la mejor manera de prevenir enfermedades graves o la muerte por el virus corona.

¿Cuál es el estado de las vacunas para niños?

Pfizer anunció recientemente que su vacuna contra el virus corona para niños de 5 a 11 años de edad ha demostrado ser segura y efectiva. Esta vacuna puede autorizarse en las próximas semanas.

Los niños recientemente han representado uno de cada cinco casos de virus corona y más niños han sido hospitalizados y tratados en unidades de cuidados intensivos que en cualquier otro momento durante la pandemia. Cerca de 30,000 niños fueron hospitalizados durante el mes de agosto. Recientemente, 500 niños han muerto de covid durante la pandemia y 125 tenían entre 5 y 11 años de edad.

A medida que las escuelas han comenzado y se acerca el invierno, es imperativo proteger a los niños vacunándolos tan pronto como sean elegibles.

¿Cómo puedo convencer a mi querido amigo o familiar de que se vacune?

Primero, escuche atentamente sus objeciones e inquietudes. No empieces una discusión, empeorará las cosas. Muestre empatía y luego explique por qué cree que deberían vacunarse. Prepárese para la tarea leyendo sobre este tema de fuentes médicamente confiables.