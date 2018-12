El Misterio del Sargazo

Por Maria Bello

El alga Sargazo generalmente es empujada por las corrientes hacia el mar de los Sargazos por un gran giro en la costa de América del Norte, donde las alfombras flotantes sirven como un hábitat importante para los organismos marinos, pero desde 2011, las floraciones tropicales de Sargazo han sido comunes en el verano cada año. a lo largo de las costas de Florida y el Caribe como nunca antes se ha visto.

Cuando el Sargazo llegó por primera vez al Caribe, los científicos asumieron que se había desplazado hacia el sur desde el Mar de los Sargazos. Pero las imágenes satelitales y los datos sobre las corrientes oceánicas contaron una historia diferente.

Expertos en sensores remotos de Pesca y Océanos en Canadá, con sede en Sidney, Columbia Británica, buscaron manchas en la superficie del océano que reflejaran cantidades inusuales de luz infrarroja cercana, una parte del espectro que las plantas no cosechan. Los datos del 2011 y los años siguientes mostraron una gran cantidad de plantas flotantes, probablemente Sargazo, frente a las costas de Brasil.

Para confirmar que las grandes cantidades de Sargazo que aparecieron en las playas caribeñas en el 2011 provenían del Atlántico tropical al este de Brasil, los oceanógrafos rastrearon el camino probable de las masas de algas marinas en el tiempo. Primero, compilaron registros de lugares donde el Sargazo llegó a tierra. Luego, utilizando información sobre las corrientes de superficie, calcularon su fuente probable. Invariablemente, en todos esos casos, todo indicaba a la región tropical. Nada de eso se desplazó hacia el norte al Mar de los Sargazos.

En 2016, un equipo de investigadores realizó un seguimiento de las floraciones y una región tropical cerca del noreste de Brasil, donde la floración masiva originada ha prosperado gracias al aumento de las temperaturas del océano y la contaminación por nitrógeno. La contaminación por nitrógeno es causada por el escurrimiento de fertilizantes y aguas residuales que se sabe que alimenta la proliferación de algas. Las corrientes oceánicas han llevado las algas hacia el norte, y debido a que el sargazo es una planta que se reproduce en la superficie del agua (a diferencia de otros tipos de algas que se siembran en la arena), el sargazo ha podido seguir creciendo a medida que viajaba.

La nueva región de origen del sargazo está rodeada por corrientes que se mueven en el sentido de las agujas del reloj desde América del Sur hasta África y viceversa. De enero a mayo, ese patrón se rompe y los flujos hacia el oeste arrastran Sargazo por la costa brasileña hacia el Caribe que continua creciendo.

Las masas de algas al llegar a la costa cubrieron playas turísticas populares, llenaron bahías y causaron numerosos problemas ambientales y económicos como se informó en México, Guadalupe, Belice, República Dominicana, Puerto Rico y otros países del Caribe.

Este evento sin precedentes y completamente nuevo representó solo el comienzo de un fenómeno anual recurrente y creciente en toda la región que requiere una investigación intensiva para comprender completamente las consecuencias ecológicas y económicas.

Hasta hoy, nadie puede predecir la tendencia a largo plazo de las floraciones de Sargazo, pero es poco probable que los eventos de playas de los últimos años se detengan. Los sistemas de monitoreo y pronóstico continuos y mejorados a escala regional y local se hacen necesarios para la gestión y la toma de decisiones.

Sin embargo, las predicciones a corto plazo de la ubicación y la cantidad de Sargazo en el mar son vitales para la pesca, el turismo y el desarrollo de otros negocios.

Gracias al sistema de vigilancia desarrollado por la Universidad del Sur de Florida con el apoyo de la NASA, el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambientales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Geológico de EE. UU., muchos grupos locales han podido monitorear y rastrear grandes agregaciones de Sargazo casi a diario.



The Sargassum Mystery

By Maria Bello

Sargassum seaweed is usually pushed by currents into the Sargasso Sea by a large gyre off the coast of North America, where the floating mats serve as an important habitat for marine organisms, but since 2011, tropical Sargassum blooms have been common in the summer every year along the Shorelines of Florida and the Caribbean as never seen before.

When Sargassum first hit the Caribbean, scientists assumed that it had drifted south from the Sargasso Sea. But satellite imagery and data on ocean currents told a different story.

Remote-sensing experts with Fisheries and Oceans in Canada based in Sidney, British Columbia, looked for spots on the ocean’s surface that reflected unusual amounts of near-infrared light, a part of the spectrum that plants don’t harvest. Data from 2011 and following years showed a huge patch of floating plants, presumably Sargassum, off the coast of Brazil

To confirm that the Sargassum fouling Caribbean beaches in 2011 came from the tropical Atlantic, east of Brazil, oceanographers traced the likely path of seaweed masses backward through time. First, they compiled records of locations where Sargassum came ashore. Then, using information about surface currents, they calculated its likely source. “Invariably, in all of those instances, it tracked back to the tropical region. None of it ever tracked northward into the Sargasso Sea.

In 2016, a team of researchers tracked the blooms to and a tropical region near the northeast of Brazil, where the massive originating bloom has been thriving thanks to a rise in ocean temperatures and nitrogen pollution. Nitrogen pollution is caused by fertilizer and sewage runoff that is known to feed algal blooms. Ocean currents have carried the blooms northward, and because sargassum is a plant that reproduces on the surface of the water (unlike other kinds of seaweed that plant themselves in the sand), the blooms have been able to keep growing as they travel.

The new source region is encircled by currents running clockwise from South America to Africa and back again. From January to May, that loop breaks down and westward flows sweep Sargassum up the Brazilian coast toward the Caribbean. “All along the way, the Sargassum is blooming and growing.

The algal masses covered popular tourist beaches, filled bays, and caused numerous environmental and economic problems as reported in Mexico, Guadeloupe, Belize, Dominican Republic, Puerto Rico and other Caribbean countries

This unprecedented and entirely new event represented just the beginning of an annually recurring and growing region-wide phenomenon that requires an intensive research to fully understand the ecological and economic consequences.

Till today, no one can predict the long-term trend of Sargassum blooms, but it is unlikely that the beaching events of the past years will stop. Continuous and improved monitoring and forecasting systems at regional and local scales are necessary for management and decision making.

However Short-term predictions of the location and quantity of Sargassum at sea are vital for the fisheries, tourism, and other business development.

Thanks to the watch system developed by the University of South Florida with the support of NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Environmental Satellite, Data, and Information Service, and the U.S. Geological Survey, many local groups have been able to monitor and track large Sargassum aggregations on an almost daily basis.