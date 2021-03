La administración Biden ha tomado como tarea la reconstrucción del proceso de asilo en nuestro pais. Sin embargo, los cambios no serán inmediatos. Llevará algun tiempo poder rescindir y deshacer las políticas que esta administración heredó.

Debido a la entrada en vigor del Programa de Protección del Migrante (MPP), instaurado por la admistracion pasada, en estos momentos, miles de migrantes se encuentran en territorio mexicano esperando una fecha de audiencia o la resolución de sus casos de asilo en la Corte de Inmigración. De igual forma, hay muchos inmigrantes que estaban bajo el MPP, que han entrado de manera ilegal a los Estados Unidos de América huyendo de los asaltos y la violencia de la cual fueron victimas, mientras esperaban su fecha de audiencia en territorio fronterizo Mexicano.

Entre principios del 2019 y mediados del 2020, más de 65,000 personas fueron regresadas a territorio mexicano y puestas bajo el MPP. Sin embargo, existen nuevas esperanzas para aquellas personas que se encuentran en el limbo creado por este programa. El 21 de enero, la nueva admnistracion dio el primer paso positivo para eliminar los obstáculos impuestos anteriormente en el proceso de asilo, cancelando las nuevas incripciones en el programa. De igual forma, la administracion Biden-Harris, ha instruido al Departamento de Seguridad Nacional sobre la necesidad de establecer una nueva politica de procedimientos para procesar a aquellas personas que están actualmente bajo el MPP de manera justa y expedita.

Como primer paso, la administración del Presidente Biden anunció que apartir del 19 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementará la primera fase para el procesamiento de casos de manera segura y organizada en la frontera suroeste, comenzando a procesar a aquellos individuos que fueron enviados a Mexico bajo el MPP.

Este nuevo programa solo aplica a individuos que fueron regresados a México bajo el MPP, y tengan casos abiertos ante la Corte de Inmigracion. Aquellos individuos fuera de los Estados Unidos de América que no fueron puestos bajo MPP, o que sus casos no están activos ante la Corte, no participan en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones. De igual forma, aquellos individuos que se encuentren dentro de los Estados Unidos con casos abiertos de MPP, deberán esperar instrucciones por separado.

Es importante no tomar ninguna decisión apresurada y esperar las instruciones adecuadas sobre como proceder en su caso. La asistencia de un abogado es muchas veces lo más indicado para no cometer un error irreparable. Nuestro despacho ha representado exitosamente a miles de peticionarios de asilo en los Estados Unidos con un porcentaje de éxito increible.

