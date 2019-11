Fly Fishing for Bull Trout in Canada

By Dr. Martin Aróstegui

The upper Pitt River in British Columbia is one of the best places in the world to fish for the legendary Bull Trout. In late spring and early summer, the upper Pitt River is fed by melting ice fields, glaciers and mountain streams, which provide excellent conditions for large Bull Trout. This past June, I travelled with my family to British Columbia in order to fish for these beautiful fish. The upper river is very scenic, you are surrounded by snow covered mountains and dense forests while fishing in the glacial waters of this beautiful river.

If you are interested in a wonderful fly fishing adventure in Canada you should contact Captain Curtis Meyers at BC Fly Fishing Charters by emailing him at info@bcflyfishingcharters.ca

Pescar con mosca a la Trucha Toro en Canadá

Por el Dr. Martin Aróstegui

El río Pitt superior en Columbia Británica, Canada, es uno de los mejores lugares del mundo para pescar la legendaria Trucha Toro.

A fines de la primavera y principios del verano, el río Pitt superior se alimenta de los nutrientes provenientes de los campos de hielo derretidos, glaciares y arroyos de montaña, que proporcionan excelentes condiciones para el desarrollo de la gran Trucha Toro.

En junio pasado, viajé con mi familia a Columbia Británica para pescar estos hermosos peces.

El río superior es muy pintoresco, está rodeado de montañas cubiertas de nieve y densos bosques mientras realizas la pesca en las aguas glaciales de este hermoso río.

Si está interesado en una maravillosa aventura de pesca con mosca en Canadá, debe comunicarse con el Capitán Curtis Meyers en BC Fly Fishing Charters enviándole un correo electrónico a info@bcflyfishingcharters.ca