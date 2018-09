Hiking in Glacier National Park

By Martin Aróstegui

Glacier National Park is the most picturesque of all the national parks I have visited. Glaciers carved the mountains over a period of millions of years, creating truly magnificent landscapes. Global warming is threatening many natural areas around the world. At Glacier National Park most of the glaciers are receding very fast and may disappear altogether in a few years. Dryer conditions and increased heat have produced more intense forest fires that have burned many areas of the park. This summer I had the opportunity to visit this magnificent land. This park is full of wildlife, which I had a chance to observe during my hikes. I hope you enjoy a photo essay of this magnificent land.

Senderismo en el Parque Nacional Glacier

Por Martín Aróstegui

El Parque Nacional Glacier es el más pintoresco de todos los parques nacionales que he visitado. Los glaciares tallaron las montañas durante un período de millones de años, creando paisajes realmente magníficos. El calentamiento global amenaza a muchas áreas naturales en todo el mundo. En el Parque Nacional Glacier la mayoría de los glaciares están retrocediendo muy rápido y pueden desaparecer por completo en unos pocos años. Las condiciones de la sequia y el aumento del calor han producido incendios forestales más intensos que han quemado muchas áreas del parque. Este verano tuve la oportunidad de visitar esta magnífica región. Este parque está lleno de vida silvestre, que tuve la oportunidad de observar durante mis caminatas. Espero que disfrutes ver un ensayo fotográfico de esta magnífica tierra.