Markets of the World: The Fish Market in Sydney Australia

By Dr. Martín Aróstegui

If interested in seeing many different types of fish and seafood you probably never saw before, you should visit the fish market in Sydney Australia.

This fish market offers fish and seafood from all over the Pacific Ocean. If you are hungry, you can order some of the fresh seafood to be prepared for you on the spot. This market is truly a great gastronomic experience.

Mercados del Mundo El mercado de pescado en Sydney Australia

Por el Dr. Martín Aróstegui

Si está interesado en ver muchos tipos diferentes de pescados y mariscos que probablemente nunca vio antes, debe visitar el mercado de pescado en Sydney, Australia.

Este mercado ofrece pescados y mariscos de todo el Océano Pacífico. Si eres amante de los alimentos del mar, puedes pedir algunos de los mariscos frescos que le serán preparados en este lugar. Este mercado es realmente una gran experiencia gastronómica.