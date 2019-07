Con motivo de su 30 Aniversario MOLDS UNLIMITED ofreció un exquisito y delicioso coctel a empresarios, amigos y familiares en su sede situada en 7620 West, 2nd Court, Hialeah, 33014 USA

Durante esta celebración la distinguida Sra. Nelly Riverside, Presidenta de MOLDS UNLIMITED, recibió un Certificado de Reconocimiento que le otorgó el Boards of Directors of the Americas Community Center por su ardua labor y profesionalismo, durante 30 años al servicio de la comunidad de Miami.