My Fishing Adventures The Amazon

By Dr. Martin Aróstegui

In the past 30 years I traveled all over the world in a quest for great fishing adventures. Many times, I have been asked which has been my favorite fishing destination. I actually have had great experiences from many different parts of the world.

My visits to the Amazon basin have been memorable. I have visited Brazil, Suriname, Guyana and Colombia. Entering the Amazon jungle has always been a wonderful and mysterious experience. I have learned so much about the culture, the food, the ways of life, the great quest for exotic fish and the different ways to catch them.

The pandemic has put a complete stop to my travels so I decided to share with you some of the great experiences I have had in the Amazon over the years in a photo essay.

Mis aventuras de pesca: El Amazonas

Por el Dr. Martín Aróstegui

En los últimos 30 años viajé por todo el mundo en busca de grandes aventuras de pesca. Muchas veces me han preguntado cuál ha sido mi destino de pesca favorito. De hecho, he tenido grandes experiencias en diferentes partes del mundo.

Mis visitas a la cuenca del Amazonas han sido memorables. He visitado Brasil, Surinam, Guyana y Colombia. Entrar en la selva amazónica siempre ha sido una experiencia maravillosa y misteriosa. He aprendido mucho sobre la cultura, la comida, las formas de vida, la gran búsqueda de peces exóticos y las diferentes formas de capturarlos.

La pandemia ha detenido por completo mis viajes, así que decidí compartir con ustedes algunas de las grandes experiencias que he tenido en la Amazonía a lo largo de los años en un ensayo fotográfico.