Pesca de sábalo en Costa Rica. Barra del Colorado

Por Franco Alvarenga, sabalocostarica@gmail.com

A Costa Rica viajan muchas personas a pescar sábalo (tarpon). Vienen en busca de la emoción extrema y a sentir la potencia y adrenalina que se liberan durante estas peleas.

Los pescadores que se aventuren a venir a nuestras aguas del Caribe Norte, deben enfrentar estos viajes como un reto técnico y físico. La preparación física es vital para sobrellevar el esfuerzo físico requerido para enfrentar el reto que representa cada pique y cada pelea.

Antes de pensar en un viaje de 1, 2 o más días a Barra del Colorado, los pescadores deben encontrarse en buena condición física, haber realizado una revisión cardiaca y haber seguido un plan de ejercicios que incluya un programa cardiovascular y de halterofilia. Y aun con todo esto, la preparación no los va a eximir de sentir dolores musculares en sitios donde ni siquiera imaginaron que los podían sentir.

Nota: Cuando utilizamos el término sardina, aclaramos que en el sitio se encuentran varias especies que funcionan bien con los sábalos. Desde los machetes (“ribbonfish”) hasta los bagres, pasando por los jureles, atunes, pargos, etc. El sábalo está en los eslabones altos de la cadena alimenticia, superado solo por tiburones y cocodrilos.

La búsqueda, la espera:

Los sábalos se desplazan, y lo hacen rápido, por lo que un buen botero debe tener la vista aguda para poder identificarlos, diferenciar sus cazonazos de los de los jureles.

En Barra del Colorado en un rango de unos 10 km se encontrarán los sábalos. Se recomienda el uso de sabikis pequeños para buscar sardinas y hacer los tiempos de espera más cortos.

Es común escuchar de los pescadores que visitan regularmente la zona que Barra se caracteriza por presentar condiciones de corrientes, sedimentación de boca (bancos de arena) y condiciones del mar siempre diferentes. He visitado regularmente la zona y nunca he visto una condición repetida. En la desembocadura del río se podrán encontrar en la mañana y en la tarde. En la mañana se les encuentra cerca de las torres de comunicaciones (norte) y en las dos aguas o frente al pueblo (sur) o la boca de Samai, a medio día se les suele encontrar frente a la boca, 1km mar adentro. Cuando no están en ninguna parte, suelen estar a los 80 pies de profundidad frente a la desembocadura o cerca de la orilla tanto al norte como al sur de la desembocadura, en lo “seco”. Anclar en la desembocadura da buenos resultados.

Si el pescador tiene la suerte de visitar la zona en periodos de grandes cardúmenes, verá uno de los espectáculos que difícilmente podrá observar en otros sitios, grupos de centenares de individuos cazando en extensiones de 2 campos de futbol alrededor del bote. Cazando junto con jureles, bonitos, algunos pargos, delfines y tiburones. En días difíciles el “hueco” del lado norte nos ha dado buenos resultados.

Los tiempos muertos pueden ser largos, y la lluvia no es una extraña de esa zona, se debe venir preparado para súbitos cambios de clima. Una capa de lluvia con algún factor térmico es la bienvenida. El agua es fría y contrasta con el clima tropical.

El pique y el enganche:

El sábalo tiene un particular pique cuando caza carnadas muertas o vivas, se sienten dos rápidos golpes en la línea, “tun tun” y la intempestiva carrera hacia la superficie, seguido del primer salto. El pescador debe tener la suficiente sangre fría para sostener con fuerza sin mover su caña, una vez sentidos los dos golpes iniciales, ya que eso hace que el anzuelo logre el ensarte adecuado. Si el pescador no logra aferrar su pieza de esta manera, puede dejar su caña en el porta cañas y este hará su parte del trabajo. No sacar la caña del porta cañas antes del primer salto. Este suele ocurrir de 2 a 3 segundos después del pique.

Señuelo o pluma:

El uso de señuelos o de plumas en la modalidad casting o trollinges rápido y violento, si no se sujeta la caña con firmeza, la fuerza del golpe inicial puede quitárselas de las manos. Una vez sentido el golpe inicial, debe de asegurarse la penetración del anzuelo con varios golpes sucesivos, con fuerza y velocidad, esto con el fin de asegurar al animal y evitar que no se trague el señuelo o pluma. Se recomienda el uso señuelos de buen tamaño, para que no sean tragados. RapalaSuperShad Rap tiene un tamaño adecuado, se recomienda quitar la “muerte” de los anzuelos triples o mejor aún remplazarlos por anzuelos sencillos VMC.