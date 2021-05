Hay mucha especulación con respecto a la situación actual de los bienes raices y el precio de las propiedades. Mucho se dice, mucho se supone, pero en realidad no se puede predecir una caída considerable del mercado inmobiliario como algunos aseguran.

No se puede negar que el valor de las propiedades han subido considerablemente en el último año, pero en la misma medida que han subido también los estándares, los bancos han tomado medidas adicionales y más estrictas para otorgar préstamos a los compradores, por esa razón las revisiones son extensas y cada vez se exigen más requisitos. Claramente los bancos están cuidando más que nunca su capital. En mi opinión existe una gran diferencia entre los bienes raices hoy dia y el Boom que hubo en los 2000. Vale aclarar que este incremento de los precios ha sido causado en gran parte por la escasez de inventario que hay en estos momentos en el mercado inmobiliario, y no por la facilidad de comprar una casa que fue lo que levantó el mercado años atrás hasta colapsarlo, sumando las hipotecas de interés variable que eran las que predominaban. Hoy en día trabajamos casi al 100 % con hipotecas de interés fijo.

Con respecto a las propiedades que están tarde en los pagos vale aclarar que todos esos propietarios están en un programa de mortgage forbearance, donde el banco no los está reportando de manera negativa ni delincuencial, sino que por decirlo de algún modo cuentan con el permiso del banco para dejar de pagar la hipoteca por un tiempo determinado. Los bancos están muy colaboradores para poner al dia a los clientes, ofreciendo diferentes alternativas que van desde dividir la cantidad adeudada en cuotas por un año sin intereses adicionales a modificar la hipoteca añadiendo los meses adeudados al final del término del préstamo. Los bancos son los primeros que no quieren tener un foreclosure en sus préstamos, financieramente no les conviene y están dispuestos a trabajar con los dueños de propiedades para acomodar las necesidades de ambos.

En mi opinión hay muchos recursos y ayudas para los dueños de casa que están retrasados, situación que no tuvimos anteriormente, incluso algunas ciudades se han sumado a este movimiento. Muchos de mis clientes tarde en sus hipotecas recibieron un cheque de $6,000.00 pagaderos al banco de las ciudades donde tienen su propiedad. Debo aclarar que no todos los bancos ofrecen esa ayuda.

En conclusión, como todo en la vida y en especial en estos momentos que estamos viviendo de crisis económica global, el futuro del real estate sigue siendo incierto e impredecible. Si usted tiene la oportunidad de tener su casa propia, el empleo que se lo facilite y los deseos, no tema a dar el paso. Pero si quiere esperar a ver un Mercado inmobiliario más tranquilo, en el cual pueda comprar una casa disponiendo de más abundancia de inventario y precios más cómodos para poder seleccionar y comprar la casa de sus sueños, también es una buena decisión. Por su parte, el que quiera vender su casa lo invito a que lo haga en este momento de poco inventario y mucha demanda, porque ahora va a recibir múltiples ofertas y el valor máximo por su propiedad, porque a mayor inventario se disminuyen los precios de las propiedades. De todas formas siempre valore sus opciones y circunstancias y piense que la decisión que tome será la correcta.