La visa L1A se utiliza para la Transferencia de Ejecutivos o Gerentes Dentro de una misma Empresa. La clasificación no inmigrante L-1A permite a empleadores estadounidenses a transferir un ejecutivo o gerente desde una de sus oficinas extranjeras afiliadas a una de sus oficinas en Estados Unidos de América. Esta clasificación permite igualmente a una compañía extranjera que aún no tiene una oficina afiliada en los Estados Unidos de América a enviar un ejecutivo o gerente a EUA con el propósito de establecer una oficina. Una gran ventaja de ambos tipos de visas L1 es que no se participan en el sistema de cuotas. Por esta razón, se puede aplicar a este tipo de visa en cualquier fecha del año.

REQUISITOS DE LA L1A

La elegibilidad de la L1A tiene estipulaciones que tanto el empleado como la compañía que los trae deben cumplir. Por ejemplo, los directivos, gerentes o ejecutivos de una organización extranjera que hayan trabajado en la misma durante un año consecutivo dentro de los tres años anteriores a la aplicacion, pueden solicitar la visa L1A. La razón de su solicitud debe ser la de seguir trabajando en calidad de directivos, gerentes o ejecutivos.

Asimismo, para ser elegible a esta visa, la ley exige que cualquier empleador extranjero demuestre que tiene un local físico (una oficina) en los Estados Unidos de América. Tambien deberá demostrar que cuentan con el puesto que desea ofrecer al empleado entrante.La visa L1A está abierta a dos tipos de empleados y por lo tanto, tiene dos clasificaciones.

EJECUTIVO

Un empleado ejecutivo es elegible para tomar decisiones con minima supervisión debido a su posición.

GERENTE

Un gerente supervisará a empleados de categoria inferior dentro de la propia organización, uno de sus departamentos, funciones, o subdivisiones. Tambien se puede dar el caso de que el gerente puede estar a cargo de una función esencial a un alto nivel, en lugar de estar bajo la supervisión directa de otra persona.

BENEFICIOS DE LA VISA L1A

La visa L1A ofrece los siguientes beneficios, tanto para el empleado como para la compañía:

A los empleados cualificados que ingresen a Estados Unidos de América para establecer una nueva oficina se les permitirá una estadía inicial máxima de un año. A todos los demás empleados cualificados se les permitirá una estadía inicial máxima de tres años. Para todos los empleados L-1A, las solicitudes de extensión de la estadía pueden otorgarse en incrementos de hasta dos años adicionales, hasta que el empleado haya alcanzado el límite máximo de siete años. El beneficiario puede permanecer legalmente, trabajar y viajar dentro y fuera del país, así como traer a sus dependientes. Ellos pueden solicitar una green card y son fundamentales para el éxito de la nueva sucursal de su compañía en los Estados Unidos.

NUEVAS OFICINAS

Los empleadores extranjeros que buscan enviar un empleado a EUA como un ejecutivo o gerente, con el fin de establecer una nueva oficina, deben también demostrar que:

El empleador se ha asegurado que tiene suficiente espacio físico para albergar la nueva oficina;

El empleado ha sido contratado como un ejecutivo o gerente durante un año completo dentro de los tres años previos a la presentación de la solicitud; y

La posible oficina en Estados Unidos de América brindará apoyo a una posición ejecutiva o gerencial dentro de un año de ser aprobada la petición.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

Pequeñas empresas encuentran en la visa L1-A una forma fácil y económica de enviar a un empleado experto a los EUA. El empleado será lo suficientemente capacitado para permitir que la organización alcance sus metas y objetivos mucho más rápido. Ya que el escrutinio del USCIS para las compañías menos conocidas es bien conocido, contratar a un abogado sería lo mejor para la compañía.

Las empresas multinacionales pueden agregar empleados con habilidades impresionantes de cualquier parte del mundo gracias al programa de visas L1A. También encontrarán que el proceso acelera el traslado de sus empleados de oficina a oficina, acelerando así la innovación y la mejora del negocio.

El proceso de la visa L1A es simple pero requiere mucha documentación. Para asegurarse de que usted cubra todo con éxito, necesita un abogado que pueda verificar que tanto sus peticiones como las de sus empleadores estén completas antes de presentarlas.