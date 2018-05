Springtime Fishing in the Everglades

By Dr. Martin Aróstegui

Springtime is my favorite season for freshwater fishing in South Florida. As waters warm up and the water levels in the Everglades reach their lowest point of the dry season, many fish migrate from the sawgrass areas to deep water holes and canals adjacent to the Everglades. You can fish from land, canoes, small boats or more traditional bass fishing boats.

This is the perfect time to find that trophy largemouth bass as well as a variety of freshwater fishes such as bluegills, redear sunfish, warmouth, crappie, pickerel, bowfin, catfish and Florida gar. I enjoy catching all of them, an attitude that has helped me document over 440 International Game Fish Association world records for various species and line classes.

Springtime is also a great time to fly fish for largemouth bass. I like poppers that imitate small frogs and insects floating on the surface. I cast these flies with an 8-weight fly rod and nine weight floating fly line. It is important to use weedless flies that you can cast into structure or over lily pads without getting snagged. When the surface flies are not working well, I go to sinking flies in the color black or purple and cast them with a sinking fly line.I have caught many large bass using these techniques.

Fly-fishing for smaller fish can be a lot of fun. I recommend a light fly rod, say a 5-Weight rod and a small size popper fly. This method will attract many small fish such a sunfish, oscars and warmouth. Occasionally, a large bass will inhale the small popper fly.

This spring I have had the opportunity to take many friends and my wife Roberta fishing and every time we have had great results.

Springtime is also a time when you can see many beautiful Everglades birds such as gallinules, egrets herons, storks and ospreys as well as many alligators.

All fresh water areas are fragile ecosystems that require your care and attention to remain healthy. Protect the habitat and carefully release all fish you do not intend in taking home to eat.

I hope that next time you go fishing in the Everglades you will have a great time.

Pesca de primavera en los Everglades

Por el Dr. MartínAróstegui

La primavera es mi estación favorita para la pesca de agua dulce en el sur de la Florida. A medida que las aguas se calientan y los niveles de agua en los Everglades alcanzan su punto más bajo de la estación seca, muchos peces migran de las áreas de pasto a pozos profundos y canales adyacentes a los Everglades. Se puede pescar desde tierra, en canoas y botes pequeños o barcos de pesca del bass más tradicionales.

Este es el momento perfecto para encontrar ese trofeo de lobina negra (bass), así como una gran variedad de peces de agua dulce como blue gill, warmouth, crappie, pickerel, bowfin, oscar y manjuari (Florida gar). Yo disfruto cuando los capturo a todos, lo cual me ha ayudado a documentar más de 440 récords mundiales de la Asociación Internacional de Pesca para varias especies y clases de línea.

La primavera también es un buen momento para peces como la lobina negra (bass). Me gustan los poppers (moscas flotantes) que imitan pequeñas ranas e insectos que flotan en la superficie. Lanzo estas moscas con una caña de pescar con mosca de 8 libras de peso y una línea de mosca flotante de 9 peso. Es importante usar moscas que se pueden lanzar en estructuras o sobre hierbas sin que se enganchen. Cuando las moscas de la superficie no funcionan bien, me dirijo a las moscas que se hunden en el color negro o morado y las lanzo con una línea flotante. He capturado muchos bass grandes usando estas técnicas.

La pesca con mosca para peces más pequeños puede ser muy divertida. Recomiendo una caña de pescar con mosca liviana, digamos una caña de 5 Peso y una pequeña mosca flotante (Popper). Este método atraerá a muchos peces pequeños como pez blue gill, oscar y warmouth. Ocasionalmente, un bass grande inhalará la pequeña mosca popper.

Esta primavera he tenido la oportunidad de pescar con muchos amigos y mi esposa Roberta y cada vez mas hemos tenido excelentes resultados.

La primavera también es un momento en el que se pueden ver muchas aves hermosas de los Everglades, como gallinazos, garzas, águilas pescadoras y muchos caimanes.

Todas las áreas de agua dulce son ecosistemas frágiles que requieren su cuidado y atención para mantenerse saludable. Proteja el hábitat y libere cuidadosamente todos los peces que no tiene la intención de llevar a casa para comer.

Espero que la próxima vez que vaya a pescar en los Everglades lo pase genial.