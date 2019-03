Springtime in Everglades National Park

By Dr. Martin Aróstegui

Springtime is the best time of the year to view wildlife in Everglades National Park. The wading birds are abundant around water holes and the alligators can be easily spotted. My favorite place is the Anhinga Trail at the entrance of the park.

I visit every year and always take a lot of photos.

The best time to take photos is early in the morning.

I hope you enjoy some of the photos I have taken in prior visits.

Primavera en el Parque Nacional Everglades

Por el Dr. Martin Aróstegui

La primavera es la mejor época del año para ver la vida silvestre en el Parque Nacional de los Everglades. Las aves zancudas abundan alrededor de los pozos de agua y los caimanes se pueden ver fácilmente. Mi lugar favorito es el Camino Anhinga a la entrada del parque, que es un sitio ideal para tomar excelentes fotos.

El mejor momento para tomar fotos es temprano en la mañana. Espero que disfruten algunas de las fotos que he tomado en visitas anteriores.