The African Plains

By Dr. Martin Aróstegui

Recently I visited the countries of Kenya and Tanzania to participate on a photo safari with family and friends.

We visited many national parks and had great opportunities to witness nature at its very best.

Wildlife in Africa is at a crossroads. Many animals such as elephants, lions, cheetahs and leopards are diminishing in numbers due to poaching, loss of habitat and conflicts with nearby human populations. The challenge to save these animals requires great efforts by everyone , including us who live far away but can still contribute to African wildlife conservation.

This photo essay is a tribute to Africa’s wildlife.

Las llanuras africanas

Por el Dr. Martin Aróstegui

Recientemente visité los países de Kenia y Tanzania para participar en un safari fotográfico con familiares y amigos.

Visitamos muchos parques nacionales y tuvimos grandes oportunidades de presenciar lo mejor de la naturaleza.

La vida silvestre en África se encuentra en una encrucijada. Muchos animales como elefantes, leones, guepardos y leopardos están disminuyendo en número debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y los conflictos con las poblaciones humanas cercanas. El desafío de salvar a estos animales requiere un gran esfuerzo por parte de todos, incluidos los que vivimos lejos, pero que aún podemos contribuir a la conservación de la fauna africana.

Este ensayo fotográfico es un homenaje a la vida salvaje de África.