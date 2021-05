By Dr. Martin Aróstegui

According to the dictionary, a keystone species is a species on which other species and the health of the ecosystem largely depend. If the keystone species is removed or diminished in numbers, it may have severe effects on the ecosystem. The alligator is a keystone species to the Everglades ecosystem.

During the dry season in South Florida many parts of the Everglades dry up completely. The alligator senses the upcoming dry season and starts digging a hole in the muck to form a water hole where it can survive the dry season. The alligator uses its powerful tail and strong legs to dig this alligator hole.

As the water recedes, many aquatic organisms including many species of fish and crustaceans make their way to the many water holes made by the alligators and in this way provide food for the alligator, wading birds and other species in the Everglades. Many species of aquatic organisms survive the dry season in these alligator holes and then repopulate the Everglades when the rains return and the alligator holes are flooded. In this way, the Everglades are repopulated every year as the seasons change.

When I first came to this country in the 1960’s the alligators in Florida were considered endangered because they were being hunted for their valuable hides and meat. Their diminished numbers did a lot of harm to the health of the Everglades. Once we realized the importance of the alligator, the species was protected and alligators today are no longer endangered.

The more we learn about nature and the interdependency of all organisms in our planet, the more we realize that we ourselves won’t survive if we don’t protect nature and all the plants and animals that make this planet their home.

El Caimán, una especie clave de los Everglades

Por el Dr. Martín Aróstegui

Según el diccionario, una especie clave es una especie de la que dependen en gran medida otras especies y la salud del ecosistema. Si la especie clave se elimina o disminuye en número, puede tener efectos graves en el ecosistema. El caimán es una especie clave para el ecosistema de los Everglades.

Durante la estación seca en el sur de Florida, muchas partes de los Everglades se secan por completo. El caimán detecta la próxima estación seca y comienza a cavar un hoyo en el lodo para formar un pozo de agua donde pueda sobrevivir a la estación seca. El caimán usa su poderosa cola y sus fuertes patas para cavar este hoyo de caimán.

A medida que el agua retrocede, muchos organismos acuáticos, incluidas muchas especies de peces y crustáceos, se dirigen a los numerosos hoyos de agua hechos por los caimanes y, de esta manera, proporcionan alimento para el lagarto, las aves zancudas y otras especies de los Everglades. Muchas especies de organismos acuáticos sobreviven a la estación seca en estos hoyos de caimanes y luego repoblan los Everglades cuando vuelven las lluvias y los hotos de los caimanes se inundan. De esta manera, los Everglades se repoblan cada año a medida que cambian las estaciones.

Cuando vine por primera vez a este país en la década de 1960, los caimanes de Florida se consideraban en peligro de extinción, porque estaban siendo cazados por su valiosa piel y carne. Su disminución en número hizo mucho daño a la preservación de los Everglades. Una vez que nos dimos cuenta de la importancia del caimán, la especie fue protegida y los caimanes de hoy ya no están en peligro.

Cuanto más aprendemos sobre la naturaleza y la interdependencia de todos los organismos en nuestro planeta, más nos damos cuenta de que nosotros mismos no sobreviviremos si no protegemos la naturaleza y todas las plantas y animales que hacen de este planeta su hogar.