By Dr. Martin Aróstegui

On a beautiful night in October, 2002 Captain Bouncer Smith and I teamed up to make a very unusual catch. We caught and released a swordfish on fly fishing gear. This fish was the first and only swordfish caught on fly in South Florida at that time.This is the story of this very unique catch.

Two years before, my son Martini asked if I could take him swordfish fishing. Even though he was only nine years old at the time, I took his request seriously since he was already an accomplished angler with sixteen world records to his name. This request brought back fond memories of my own swordfish fishing trips with my dad in Cuba when I was about the same age. I also remembered that in the seventies a swordfish fishery was discovered in South Florida but is was quickly wiped out by the commercial longliners. I told Martini that I didn’t know a lot about the status of swordfish fishing, I shared with him the stories from the seventies and promised that I would call my good friend Captain Bouncer Smith to see what we could do.

Bouncer and I have been friends for many years. During this period of time he has guided my family and I to multiple MET Tournament championships, including the prestigious MET Tournament All Tackle Hall of Fame, which I would have never accomplished without his guidance. I was surprised when Bouncer told me that it was very likely to catch a swordfish here in South Florida. He explained that commercial longlining had been banned for sometime and that the swordfish stocks were rebounding enough to make a trip to target swordfish a worthwhile venture.

One beautiful night in July 2001 Martini, two cousins and I went swordfish fishing with Bouncer. Just as Martini had predicted, at about 11:00pm he got his first ever swordfish bite. One hour later, Martini landed an 80-pound swordfish. This was the beginning of many great adventures.

Martini and I scheduled a number of subsequent swordfish fishing trips with Bouncer. It was during this time that I started thinking about attempting to catch one on a fly rod. On a couple of trips I actually brought a fly rod in case we saw one coming up to the Hydro Glow light on the side of the boat. At some point I decided to get serious about this quest and started a dialogue with Bouncer. Now was the time for serious planning.

We decided that we needed a heavy fly rod with a big reel that had capacity for a lot of backing. Another important component was a heavy sinking line in order to get the fly down. On one of our previous trips a squid passed by the light and right there and then we decided that a squid imitation fly was the way to go. I had some two- hook flies that I had tied for halibut fishing in Alaska that actually looked like a squid. Bouncer supplied me with a tinny cyalume light called a “Lunker Light”, which we tied between the two hooks. This fly really looked like the real thing in the water. Now we needed the right conditions.

Swordfish will come closer to the surface at night during dark periods, before the moon rises above the horizon. With this in mind, Bouncer selected a night four nights after the full moon. At this time the moon rises about four hours after sunset, thus giving me about three hours of fly fishing time. On this October night the conditions were perfect. There was a very light wind from the east that made fly fishing optimal. Armed with a 14 Wt. fly rod, a large arbor reel, heavy sinking line and our special fly; I started roll casting on the transom of our boat “Timely Sale”. We also had two bait rods that we rigged on floats for Martini but after a few minutes he was sound asleep. I continued roll casting and letting the fly sink until the tip of the fly line was about eighty feet out from the boat. The retrieve was an attempt to make the fly look like a slow swimming squid-Strip strip stop, strip stripstop.

As I stood there casting my fly, I thought about this vast, deep and dark ocean and what chance did I have to get a bite from a swordfish. I felt kind of lonely right about that time.

Was this venture another futile effort? No angler had been successful in targeting swordfish on fly in this country and only a handful had been caught a few years before in Africa.

La captura de toda una vida (Primera parte)

Por el Dr. Martín Aróstegui

En una hermosa noche de octubre de 2002, el capitán Bouncer Smith y yo nos unimos para hacer una captura muy inusual. Cogimos y soltamos un pez espada (Emperador) con un equipo de pesca con mosca. Este pez fue el primer y único pez espada capturado con mosca en el sur de Florida en ese momento. Esta es la historia de esta captura única.

Dos años antes, mi hijo Martini me preguntó si podía llevarlo a pescar pez espada. A pesar de que solo tenía nueve años en ese momento, tomé su solicitud en serio, ya que ya era un pescador consumado con dieciséis récords mundiales a su nombre. Esta solicitud me trajo buenos recuerdos de mis propios viajes de pesca de pez espada con mi padre en Cuba cuando tenía aproximadamente la misma edad. También recordé que en los años setenta se descubrió una pesquería de pez espada en el sur de Florida, pero fue rápidamente aniquilada por los palangreros comerciales. Le dije a Martini que no sabía mucho sobre el estado de la pesca del pez espada, le conté las historias de los años setenta y le prometí que llamaría a mi buen amigo el capitán Bouncer Smith para ver qué podíamos hacer.

Bouncer y yo somos amigos desde hace muchos años. Durante este período de tiempo, nos ha guiado a mi familia y a mí a múltiples campeonatos del Torneo MET, incluido el prestigioso Salón de la Fama del Torneo MET AllTackle, que nunca hubiera logrado sin su guía. Me sorprendió cuando Bouncer me dijo que era muy probable que pescara un pez espada aquí en el sur de Florida. Explicó que la pesca con palangre comercial había estado prohibida durante algún tiempo y que las poblaciones de pez espada se estaban recuperando lo suficiente como para hacer que un viaje para pescar el pez espada fuera una empresa que valiera la pena.

Una hermosa noche de julio de 2001 Martini, dos primos y yo fuimos a pescar pez espada con Bouncer. Tal como lo había predicho Martini, alrededor de las 11:00 pm le dio su primer mordisco de pez espada. Una hora más tarde, Martini capturo un pez espada de 80 libras. Este fue el comienzo de muchas grandes aventuras.

Martini y yo programamos varios viajes posteriores de pesca de pez espada con Bouncer. Fue durante este tiempo que comencé a pensar en intentar pescar uno con equipo de mosca.. En un par de viajes, de hecho, traje una caña de mosca en caso de que viéramos un pez que se acercaba a la luz HydroGlow en el costado del bote. En algún momento decidí tomarme en serio esta búsqueda y comencé un diálogo con Bouncer. Ahora era el momento de una planificación seria.

Decidimos que necesitábamos una caña pesada con un carrete grande que tuviera capacidad para mucho retroceso. Otro componente importante fue una línea de hundimiento pesada para bajar la mosca. En uno de nuestros viajes anteriores, un calamar pasó junto a la luz y allí mismo decidimos que una mosca de imitación de calamar era el camino a seguir. Tenía algunas moscas de dos anzuelos que había atado para pescar fletán(Halibut) en Alaska que en realidad parecían un calamar. Bouncer me proporcionó una pequeña luz de cyalume llamada «Lunker Light», que atamos entre los dos anzuelos. Esta mosca realmente se parecía a la cosa real en el agua. Ahora necesitábamos las condiciones adecuadas.

El pez espada se acercará más a la superficie en la noche durante los períodos oscuros, antes de que la luna se eleve sobre el horizonte. Con esto en mente, Bouncer seleccionó una noche cuatro noches después de la luna llena. En este momento la luna sale unas cuatro horas después de la puesta del sol, lo que me da unas tres horas de tiempo de pesca con mosca. En esta noche de octubre las condiciones eran perfectas. Había un viento muy suave del este que hacía que la pesca con mosca fuera óptima. Armado con un caña de mosca 14 Wt., carrete de árbol grande, sedal de hundimiento pesado y nuestra mosca especial. Empecé a lanzar en la popa de nuestro barco «Timely Sale”.

También teníamos dos cañas con carnada que montamos en flotadores para Martini, pero después de unos minutos estaba profundamente dormido. Continué lanzando la caña dejando que la mosca se hundiera hasta que la punta de la línea de mosca estuvo a unos ochenta pies fuera del bote. La recuperación fue un intento de hacer que la mosca pareciera un calamar nadando lentamente.

Mientras estaba allí lanzando mi mosca, pensé en este océano vasto, profundo y oscuro y qué posibilidades tenía de obtener un mordisco de un pez espada. Me sentí un poco solo en ese momento.

¿Fue esta aventura otro esfuerzo inútil? Ningún pescador había tenido éxito en la captura del pez espada con mosca en este país y solo unos pocos años antes habían sido capturados dos o tres en África.