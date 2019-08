The Lion King of the African Plains

By Martin Aróstegui

Lions in Africa live in family groups called prides. The male lions fight with other males for the right to head the pride. Sometimes two male brothers will be the leaders of the pride. The females or lionesses do most of the hunting, raise the cubs and depend on the males for protection of the pride. When the lionesses make a kill, the males usually get to eat first and the smallest members get to eat last. Cubs are usually born when there is plenty of food for the lionesses to take down, this way the cubs are guaranteed plenty of milk so they can grow as fast as possible.

Lions main source of food are zebras, wildebeests and antelopes. Sometimes they will attack cape buffaloes and even small elephants but these two are difficult to take down and the lionesses can easily get injured in the process.

When the cubs are born, the lioness keep them apart from the pride for about 6-8 weeks at which time they introduce the cubs to other members of the pride. While in Africa we got to witness two lionesses bring a group of seven cubs that they were raising together to a zebra kill that they had just accomplished in order to introduce the cubs to a kill and the concept of hunting.

Observing the power and tenderness of the lionesses was truly inspiring. I hope you enjoy the following photo essay of the African Lions.

El León: Rey de las llanuras africanas

Por Martin Aróstegui

Los leones de África viven en grupos familiares. Los leones machos luchan con otros machos por el derecho a ser lider de la manada. A veces dos hermanos varones son los líderes de la manada. Las leonas hacen la mayor parte de la caza, crían a los cachorros y dependen de los machos para la protección de la manada. Cuando las leonas matan, los machos suelen comer primero y los miembros más pequeños comen al final. Los cachorros suelen nacer cuando hay gran cantidad de presas para que las leonas puedan derribarlos, de esta forma se garantiza proporcionar a los cachorros la leche materna necesaria para que puedan crecer lo más rápido posible.

La principal fuente de alimentación de los leones son cebras, ñus y antílopes. A veces atacan a los búfalos e incluso a los elefantes pequeños, pero estos dos son difíciles de derribar y las leonas pueden lesionarse fácilmente en el proceso.

Cuando nacen los cachorros, la leona los mantiene alejados de la manada durante aproximadamente 6 a 8 semanas, momento en el que presentan a los cachorros a otros miembros de la manada. Mientras estábamos en África, pudimos ver cómo dos leonas traían a un grupo de siete cachorros juntos que estaban criando a una matanza de cebra que acababan de capturar para mostrarles una matanza y enseñarles a cazar.

Observar el poder y la ternura de las leonas fue realmente inspirador. Espero que disfruten el siguiente ensayo fotográfico de los Leones africanos.