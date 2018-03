By Dr. Martin Aróstegui

When we think about winter fishing in South Florida, the first thing that comes to mind is the run of Sailfish that visit us every winter.

This past December my son Martini and I went fishing right in front of Miami but instead of targeting Sailfish we went bottom fishing for deep water species and also fly fishing for mackerel with our dear friend Captain Bouncer Smith. All of our trips were quite successful, a combination of Bouncer’s guiding skills and Martini’s enthusiasm for deep dropping with manual gear. I went mostly to keep them company but managed to catch some nice snappers and groupers myself.

Fishing with your friends and family is the best way to share good times with those that matter a lot in your life.

Pesca de invierno en el sur de Florida

Por el Dr. Martín Aróstegui

Cuando pensamos en la pesca de invierno en el sur de Florida, lo primero que viene a la mente es la corrida del pez vela que nos visita todos los inviernos.

El pasado mes de diciembre, mi hijo Martini y yo fuimos a pescar justo en frente de Miami, pero en lugar de buscar el pez vela, pescamos peces de aguas profundas y también hicimos pesca con mosca junto a nuestro querido amigo, el capitán Bouncer Smith. Todos nuestros viajes fueron bastante exitosos, una combinación de las habilidades de guía de Bouncer y el entusiasmo de Martini por la pesca profunda con el equipo manual. Fui principalmente para hacerles compañía, pero me las arreglé para atrapar algunos buenos pargos y meros.

Pescar junto a sus amigos y familiares es la mejor manera de compartir unos buenos momentos con aquellos que importan mucho para usted en su vida.