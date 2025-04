By Dr. Martin Aróstegui

A few weeks ago, I had the pleasure of visiting dear friends in Granby, Colorado. Nestled in the heart of the Rocky Mountains, Granby is a picturesque town that offers a perfect getaway for outdoor enthusiasts year-round. Our trip was filled with breathtaking sights, delicious meals, and exhilarating activities that showcased the region’s natural beauty and vibrant culture.

During our stay, we explored many of the stunning landscapes that make Granby a hidden gem. We spent time skiing at Winter Park Ski Resort, one of Colorado’s premier ski destinations. The fresh powder, well-groomed trails, and challenging runs made for an unforgettable experience on the slopes. Whether you’re a beginner or an expert, the resort offers a variety of terrains to suit all skill levels. Beyond skiing, we also enjoyed après-ski relaxation at cozy lodges and sampled local craft beers while warming up by the fire.

Granby is not only a winter paradise but also a fantastic summer destination. When the snow melts, the area transforms into a haven for hikers, bikers, and nature lovers. Rocky Mountain National Park, just a short drive away, offers miles of scenic trails, alpine lakes, and wildlife encounters. The nearby Grand Lake, Colorado’s largest natural lake, provides opportunities for boating, fishing, and paddleboarding, making it a perfect retreat for water enthusiasts.

Dining in Granby was another highlight of our trip. The town boasts a variety of wonderful restaurants that cater to all tastes. From hearty mountain fare to gourmet dining experiences, we indulged in some of the best meals I’ve had in a long time. Local favorites included farm-to-table dishes and comforting classics that warmed us up after long days outdoors.

Whether you visit in winter for skiing and snowboarding or in summer for hiking and lake adventures, Granby offers something for everyone. The town’s charming atmosphere, friendly locals, and stunning scenery make it an ideal destination for a memorable vacation. My recent trip reminded me of the magic this region holds, and I can’t wait to return to experience more of what Granby has to offer.

Una escapada de invierno y verano a Granby, Colorado

Por el Dr. Martin Aróstegui

Hace unas semanas, tuve el placer de visitar a unos queridos amigos en Granby, Colorado. Ubicada en el corazón de las Montañas Rocosas, Granby es una ciudad pintoresca que ofrece una escapada perfecta para los amantes de las actividades al aire libre durante todo el año. Nuestro viaje estuvo lleno de vistas impresionantes, comidas deliciosas y actividades emocionantes que mostraron la belleza natural y la cultura vibrante de la región.

Durante nuestra estadía, exploramos muchos de los impresionantes paisajes que hacen de Granby una joya escondida. Pasamos un tiempo esquiando en Winter Park Ski Resort, uno de los principales destinos de esquí de Colorado. La nieve fresca, los senderos bien cuidados y las pistas desafiantes hicieron que la experiencia en las pistas fuera inolvidable. Ya sea para un principiante o un experto, el complejo ofrece una variedad de terrenos para todos los niveles de habilidad. Además de esquiar, también disfrutamos de la relajación après-ski en acogedores albergues y probamos cervezas artesanales locales, mientras nos calentábamos junto al fuego.

Granby no es solo un paraíso invernal, sino también un fantástico destino de verano. Cuando la nieve se derrite, la zona se transforma en un paraíso para excursionistas, ciclistas y amantes de la naturaleza. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, a poca distancia en coche, ofrece kilómetros de senderos pintorescos, lagos alpinos y encuentros con la vida salvaje. El cercano Grand Lake, el lago natural más grande de Colorado, ofrece oportunidades para navegar, pescar y hacer surf de remo, lo que lo convierte en un refugio perfecto para los amantes del agua.

Comer en Granby fue otro de los puntos destacados de nuestro viaje. La ciudad cuenta con una variedad de maravillosos restaurantes que satisfacen todos los gustos. Desde abundantes platos de montaña hasta experiencias gastronómicas gourmet, disfrutamos de algunas de las mejores comidas que he probado en mucho tiempo. Los favoritos locales incluían platos de la granja a la mesa y clásicos reconfortantes que nos calentaron después de largos días al aire libre.

Ya sea que visite en invierno para esquiar y hacer snowboard o en verano para practicar senderismo y aventuras en el lago, Granby ofrece algo para todos. El ambiente encantador de la ciudad, los amables lugareños y el impresionante paisaje la convierten en un destino ideal para unas vacaciones memorables. Mi reciente viaje me recordó la magia que encierra esta región y no puedo esperar a volver para experimentar más de lo que Granby tiene para ofrecer.