Por M. Marticorena

Los residentes de la Florida gozamos del privilegio de contar con innumerables y espectaculares destinos turísticos que, junto al radiante sol y benigno invierno, hacen de nuestro entorno un sitio muy especial durante casi todo el año.

Comencemos en esta primera edición por los inigualables y mundialmente conocidos Cayos de la Florida, que muchos han dado en llamar el Caribe Americano, por sus aguas templadas y cristalinas.

En los Cayos se encuentra la tercera barrera coralina más grande del mundo (Australia ocupa el primer lugar, mientras que Belice ocupa el segundo) y constituye la única en Estados Unidos en poseer arrecife de coral vivo.

Cada cayo tiene sus propias peculiaridades. En próximas ediciones hablaremos de los más importantes y sus inagotables fuentes de esparcimiento. En esta ocasión dediquémosle una atenta mirada a Cayo Largo, también conocido como la Capital Mundial del Buceo.

En 1975 este cayo fue designado Santuario Nacional Marino, zona a la que se le agregaron posteriormente el resto de los cayos. Hoy en día Cayo Largo posee seis áreas únicas de reserva de todo el Santuario. Por ello sus fondos han sido protegidos por largos años, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes del buceo y el snorkeling.

Cayo Largo es el primero que el visitante encuentra una vez deja atrás el continente.

Una de sus mayores atracciones es el John Pennekamp Coral Reef Park, el primer parque bajo agua en Estados Unidos. Una enorme reserva que incluye el arrecife de coral, un acuario circular, facilidades para clases de buceo y snorkeling, áreas de picnic, alquiler de canoas y kayaks, dos playas y más de dos millas de mangles silvestres listos para su exploración. Aquellos que desean disfrutar de las increíbles bellezas submarinas de la zona sin necesidad de entrar al agua, modernos catamarán con fondos de cristal salen diariamente y harán del paseo una experiencia inolvidable para usted y toda su familia. Un área de campismo con todas las facilidades está disponible mediante previa reservación.

Son incontables los pecios naturales y artificiales que yacen en el fondo marino, para el disfrute tanto de novatos, como de experimentados, pero uno de los lugares preferidos de los buceadores o de los que practican snorkeling es la estatua del Cristo de los Abismos, de 9 pies de alto, donada al parque en 1966.

Cayo Largo no sólo es para buceadores, podemos rentar jet skis, hacer parasailing, pasear en bote durante románticos atardeceres, disfrutar de una excelente Luna de Miel, etc.

Nadar con los delfines, por ejemplo, es hoy una de las actividades más populares y en DOLPHIN’S PLUS INC. y THEATER OF THE SEA puede lograr esa experiencia única. O si lo prefiere, existen excursiones que lo llevan a observar a esos maravillosos mamíferos en su habitat.

Pero si es de los que le apasionan la pesca, muchas son las opciones a su disposición, pues la Corriente del Golfo está muy cerca de la orilla, la Bahía de Florida le ofrece, por su parte, un mar en calma, y los puentes son lugares de accesibilidad ilimitada. Muchas marinas esperan por usted para rentarle los botes, tanto charter como colectivos, así como todo lo necesario para la actividad.

Los amantes de la flora y la fauna tienen en Cayo Largo el Parque Nacional de los Everglades, el único ecosistema de su tipo en el mundo, con increíbles paisajes que puede disfrutar a través de paseos en botes, zafaris, tours en kayaks, etc. Así como el Centro de Rehabilitación de Aves donde podrá conocer más de estas indefensas criaturas.

Para los que gustan del juego, un crucero casino sale diariamente de la marina del hotel Holiday Inc.

Y cuando llega la noche, en Cayo Largo la actividad y alegría no cesan, pues los visitantes tienen donde escoger para pasar una inolvidable velada.

Pero si Cayo Largo es el paraíso del buceo y otras actividades acuáticas, nuestra próxima escala, Islamorada, superará todas las expectativas en cuanto a pesca deportiva se refiere. ¡Hasta entonces!