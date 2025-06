By Lilene Faroy

Photos Faroy Aerial

Coral Gables is a very pictures que community that serves as the home of several famous landmarks and buildings, such as City Hall, the Biltmore Hotel, University of Miami and many more. Its mainly Mediterranean Revival style of architecture is rigidly enforced by strict zoning codes, giving it an air of uniformity that creates a very unique ambiance.

The luscious vegetation contributes to the allure of Coral Gables as well. It is a sight of beauty to behold the light flickering through the enormous trees when driving through Miracle Mile during the daytime. Its founder is George Edgar Merrick back in the 1920s, who had a deep desire and commitment to develop a community totally inspired and influenced by Mediterranean architecture, especially that of Granada, Spain.

Curiously, even the street names use Spain as their source of origin, such as Andalusia Avenue, Granada Blvd. and Alhambra Plaza to name a few. Also, Spain has its consulate and Trade Commission office there, as well as the Office of the Government of Canarias. Even Spain’s consular residence located in Granada Blvd. calls Coral Gables home. With its refined atmosphere, charming architecture, majestic trees, beautiful homes and bustling downtown area filled with top-rated businesses and other amenities, Coral Gables is truly deserving of the title “The City Beautiful”.

Coral Gables, “La Ciudad Bella”

Por Lilene Faroy

Fotos Faroy Aerial

Coral Gables es una comunidad muy pintoresca que sirve de sede a varios famosos monumentos y edificios, tales como el City Hall, el hotel Biltmore, la Universidad de Miami y muchos más. Su arquitectura, que es mayormente al estilo Avivamiento Mediterráneo, está rígidamente puesta en vigor por estrictos códigos de zonificación, dándole a la ciudad un aire de uniformidad que crea un ambiente único.

La exuberante vegetación de Coral Gables también contribuye a su atractivo. Es algo digno de admiración contemplar como la luz se filtra a través de las enormes arboledas en un paseo por Miracle Mile durante el día. Su fundador es George Edgar Merrick en los 1920s, quien tenía un ferviente deseo y compromiso de crear una comunidad totalmente inspirada e influenciada por la arquitectura Mediterránea, especialmente la de Granada, España.

Curiosamente, aun las calles usan a España como su punto de origen, tales como Andalusia Avenue, Granada Blvd. y Alhambra Plaza para mencionar algunas. También, España tiene su consulado y la oficina de la Comisión de Comercio allí, al igual que la oficina del gobierno de Islas Canarias. La residencia consular española se encuentra localizada en Granada Blvd., Coral Gables. Con su atmósfera refinada, encantadora arquitectura, majestuosos arboles, bellas residencias y su dinámico “downtown”, lleno de negocios de alta categoría y otras amenidades, Coral Gables verdaderamente merece el título de “La Ciudad Bella”.