Photos Pat Ford

Everglades National Park, the largest subtropical wilderness in the United States, boasts rare and endangered species. It has been designated a World Heritage Site, International Biosphere Reserve, and Wetland of International Importance, significant to all people of the world.

Parque Nacional Everglades

Fotos de Pat Ford

Everglades National Park, es el mayor pantano subtropical en los Estados Unidos de América, cuenta con especies raras y en peligro de extinción. Ha sido designado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera Internacional, importante para todos los pueblos del mundo.