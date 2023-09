By Dr. Martin Aróstegui

In 1967 a young lady scientist by the name of Dian Fossey travelled to Africa in order to study the mountain gorillas of Rwanda. Her pioneering work changed many wrongful perceptions about mountain gorillas and started the process of protecting them from the brink of extinction.

Her work was chronicled in a book Gorillas in the Mist, which later became a widely popular movie.

This movie brought about worldwide awareness of the plight of the mountain gorillas.

Today the gorillas are protected and slightly increasing in numbers. Part of the protection comes from funds generated by visitors who pay fees to travel to where gorilla families live in the Volcanos National Park in Rwanda.

Gorillas still are under threat from poachers, snares placed to trap other animals, limited habitat and diseases. Many conservation groups are working to minimize these threats.

On our recent visit to Africa, we planned to travel to Rwanda in order to visit a gorilla family. We hiked the mountain for almost two hours and traveled through thick jungle vegetation in order to reach the gorilla family. At first, we encountered an adult female and a young baby. We continued travelling in thick vegetation until we found the dominant silverback that leads the family. This silverback was estimated by our guide to be around 500 pounds. We had multiple close encounters with members of the family, including a moment when the dominant silverback walked within inches of four members of our group including my wife Roberta. This encounter was truly exhilarating and one of the best wildlife experiences of our lives.

The following photo essay is a tribute to the Mountain Gorillas of Rwanda and the efforts to protect them.

Nuestra Aventura Africana: Un encuentro cercano con los gorilas de montaña

Por Dr. Martín Aróstegui

En 1967, una joven científica llamada Dian Fossey viajó a África para estudiar a los gorilas de montaña de Ruanda. Su trabajo pionero cambió muchas percepciones erróneas sobre los gorilas de montaña y comenzó el proceso de protegerlos de la extinción.

Su trabajo fue narrado en un libro Gorilas en la niebla, que más tarde se convirtió en una película muy popular. Esta película generó conciencia mundial sobre la difícil situación de los gorilas de montaña.

Hoy en día, los gorilas están protegidos y aumentan ligeramente en número. Parte de la protección proviene de los fondos generados por los visitantes que pagan tarifas para viajar a donde viven las familias de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda.

Los gorilas todavía están bajo la amenaza de los cazadores furtivos, las trampas colocadas para atrapar a otros animales, el hábitat limitado y las enfermedades. Muchos grupos de conservación están trabajando para minimizar estas amenazas.

En nuestra reciente visita a África, planeamos viajar a Ruanda para visitar a una familia de gorilas. Caminamos por la montaña durante casi dos horas y viajamos a través de una espesa vegetación selvática para llegar a la familia de los gorilas. Al principio, nos encontramos con una hembra adulta y un bebé joven. Seguimos viajando entre una espesa vegetación hasta que encontramos al gorila de espalda plateada dominante que liderea la familia. Nuestro guía estimó que este espalda plateada pesaba alrededor de 500 libras. Tuvimos múltiples encuentros cercanos con miembros de la familia, incluido un momento en que el espalda plateada dominante caminó a centímetros de cuatro miembros de nuestro grupo, incluida mi esposa Roberta. Este encuentro fue verdaderamente emocionante y una de las mejores experiencias de vida silvestre de nuestras vidas.

Este ensayo fotográfico es un tributo a los gorilas de montaña de Ruanda y los esfuerzos para protegerlos.