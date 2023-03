By Dr. Martin Aróstegui

As part of our fishing adventure in Uruguay, we decided to add an extra day to visit the capital city Montevideo. This beautiful city has a population of 1,300,000 people and is situated in the banks of Rio de la Plata. Montevideo is one of the safest capitals in Latin America and is ranked high for its quality of life.

On our tour we visited the beautiful beaches, the central part of the city and many markets, including fish and food markets, which are always my favorite places to visit.

The following photo essay is a tribute to this beautiful city.

Nuestra visita a Montevideo

Por Dr. Martín Aróstegui

Como parte de nuestra aventura de pesca en Uruguay, decidimos agregar un día adicional para visitar la capital, Montevideo. Esta hermosa ciudad tiene una población de 1.300.000 habitantes y está situada a orillas del Río de la Plata. Montevideo es una de las capitales más seguras de América Latina y ocupa un lugar destacado por su calidad de vida.

En nuestro recorrido visitamos las hermosas playas, la parte central de la ciudad y muchos mercados, incluidos los mercados de pescado y alimentos, que siempre son mis lugares favoritos para visitar.

El siguiente ensayo fotográfico es un homenaje a esta hermosa ciudad.