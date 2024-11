Recientemente, tuve la oportunidad de entrevistar al fotógrafo submarino más famoso del mundo, que es toda una leyenda. Su nombre es Stephen Frink y es sinónimo de innovación dentro de la técnica de la fotografía subacuática. Me recibió en su estudio artístico de Cayo Largo, rodeado de increíbles fotografías tomadas por él en los diferentes océanos del mundo. Sus fotos han sido publicadas en cientos de artículos de las más prestigiosas revistas del orbe. Stephen Frink ha editado varios libros relacionados con técnicas de fotografía submarina.

¿Cuándo comenzó su carrera en fotografía subacuática?

“Mi carrera comenzó por accidente cuando cursaba estudios universitarios en California, donde tomé una clase de fotografía como hobby. Tengo una maestría en psicología experimental. Lo que me motivó adentrarme en el aprendizaje de la fotografía, fue entrar a un cuarto de revelado y ver como las fotografías en papel cambiaban de apariencia dentro de las bandejas de revelado. Poco a poco me fui adentrando más en la técnica fotográfica. Terminé mi grado en psicología, pero decidí dedicarme por entero a la fotografía. Posteriormente, me mudé hacia Hawai, donde buceaba durante el día tomándoles fotos a los turistas. Después me trasladé hacia Colorado, donde hacía revelados de fotografía. Por casualidad me encontré con un amigo mío que estaba en el mismo equipo de natación cuando éramos pequeños. Él se mudó hacia Cayo Largo, porque quería empezar un negocio de buscador de tesoros. En 1978 fui a visitarlo y me di cuenta de que era un lugar ideal para instalar un laboratorio de revelados de diapositivas. En ese año comencé a revelar y tomar fotos submarinas, usando una Nikonos. Posteriormente, usé Nikonos III, IV-A, V y RS, hasta que cambié a digital. No transcurrió mucho tiempo para que una revista de buceo me contratara para tomar fotos en Cayo Maratón, gracias a un amigo mío que me prestó un lente de ángulo ancho pude completar la asignación. A partir de ese momento inicié mi carrera profesional como fotógrafo submarino.”

¿En quién se inspiró para progresar en la técnica de fotografía submarina?

“En los comienzos fueron los fotógrafos Jerry Greenberg y Rick Freesse. Cuando vivía en Hawai podía ver las tarjetas postales de Greenberg publicadas con colores vibrantes y nítidos de peces del mundo marino. Cuando me mudé hacia los cayos, también observé el trabajo que Freesse realizaba en el Mar Rojo con lente de ángulo ancho en diferentes modelos subacuático.

Considerando visibilidad, corrientes y vida marina. ¿Cuál es el lugar favorito que más le ha impactado de todos los océanos del mundo, donde usted ha tomado fotografías submarinas?

“Mis lugares favoritos para la fotografía submarina serían el Mar Rojo e Indonesia.

En este último país hay muchos centros de buceos pocos frecuentados por turistas americanos que ofrecen unos fondos marinos espectaculares para los amantes de este deporte.”

¿Cómo ve el progreso de la fotografía subacuática dentro de cinco años?

“Ante todo, la fotografía digital es muy superior a la convencional de 35 milímetros, porque con la digital no solamente puedes tomar cientos de fotos, sino que tienes la capacidad de mejorar, enviar y archivar las imágenes digitalmente, en diferentes programas disponibles. Un ejemplo preciso es que las diapositivas con las cuales yo trabajaba, cuando se trata de reproducirlas digitalmente, nunca van a obtener la misma calidad y nitidez que la obtenida en formato digital. Por ejemplo: la cámara con la cual yo trabajo es una Canon 1DX Mark II de 16.7 megapixels. La calidad de las imágenes obtenidas con una cámara digital es muy superior a la obtenida con las cámaras análogas. En el pasado hubo un período en que usaba Nikon. Hubo un periodo de tiempo en que la Canon DX de 11 megapixels era superior a la Nikon, fue lo que me indujo a enfocarme hacia la Canon. El progreso de la fotografía dentro de cinco años, la tecnología fuerte va a estar controlada por Nikon y Canon, y a una escala menor Olympus, que ofrece muy buena calidad a un precio aceptable. En este momento, por aproximadamente $ 3,000 dólares uno puede entrar en un nivel bastante profesional de fotografía submarina con una cámara estanca de SLR de aproximadamente 12 megapixels para uso submarino. La próxima cámara que obtendré será una Canon EOS 1DX Mark III de 21.5 megapixels con un seacam housing de aluminio, que considero es lo más profesional que existe en el mercado actualmente. Esto será una inversión de aproximadamente $ 15,000 dólares, pero si lo que quiere el cliente es máxima calidad, nitidez y una ampliación de 16 x 20 pulgadas, esto es más que adecuado para proveerle ese servicio. En mi opinión, el desarrollo de la fotografía digital para el futuro no estará basado en la cantidad creciente de megapixels que proporcione un modelo de cámara en específico, sino en mejorar la calidad y cantidad de información que los archivos pueden procesar, así como un enfoque en la nitidez de las fotos obtenidas.”