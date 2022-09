By Dr. Martin Aróstegui

The Florida tree snailsare unique among land snails in North America because their beauty brought about by their bright colors and variable patterns. These snails probably migrated to South Florida from Cuba and the Caribbean.

In the 1950’s the tree snails became a popular pursuit of many collectors, among them was Archie Jones and his associates. Archie realized that the tree snails may disappear if the collecting of specimens continued. In order to preserve these beautiful snails, Archie and his friends developed a plan to transport different color forms into Everglades National Park where they would always be protected. The proposal was approved and a successful project that lasted many years ensued.

A few years ago, I had the opportunity to visit with Archie at his home in South Miami. We shared stories about our mutual love for the Evergladesand he gave me the opportunity to photograph many of the shells he had collected over the years. Archie passed away 12 years ago and today he is remembered as an icon of Everglades conservation.

I present this photo essay as a tribute to Archie Jones and his fellow conservationists.

La búsqueda para salvar al caracol de árbol de Florida

Por Dr. Martín Aróstegui

Los caracoles arbóreos de Florida son únicos entre los caracoles terrestres de América del Norte debido a su belleza provocada por sus colores brillantes y patrones variables. Estos caracoles probablemente migraron al sur de Florida desde Cuba y el Caribe.

En la década de 1950, los caracoles de árbol se convirtieron en una actividad popular para muchos coleccionistas, entre ellos Archie Jones y sus asociados. Archie se dio cuenta de que los caracoles de árbol podrían desaparecer si continuaba la recolección de especímenes. Para preservar estos hermosos caracoles, Archie y sus amigos desarrollaron un plan para transportar formas de diferentes colores al Parque Nacional Everglades, donde siempre estarían protegidos. La propuesta fue aprobada y se produjo un proyecto exitoso que duró muchos años.

Hace unos años, tuve la oportunidad de visitar a Archie en su casa en South Miami. Compartimos historias sobre nuestro amor mutuo por los Everglades y me dio la oportunidad de fotografiar muchos de los caracoles que había recolectado a lo largo de los años. Archie falleció hace 12 años y hoy es recordado como un ícono de la conservación de los Everglades.

Presento este ensayo fotográfico como tributo a Archie Jones y sus compañeros conservacionistas.