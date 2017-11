Fly Fishing for Salmon in Alaska

By Dr. Martin Aróstegui

Photos: Pat Ford

Every year millions of salmon return to the streams of their birth to spawn and complete their circle of life. All of these salmon die after spawning and in the process provide nourishment to all the animals and plants in the Alaskan ecosystem. The salmon is considered a Keystone species in Alaska because without them the entire ecosystem would be very different.

I love visiting this majestic part of our country and specially love fly-fishing for salmon. Just a few weeks ago I visited Rainbow King Lodge with my wife Roberta and my good friend and magazine contributor Pat Ford and his significant other, Rhona Chabot. Rainbow King offers fly out trips to different rivers every day of your stay. On the first day we flew to a beautiful river surrounded by majestic mountains and glaciers. This was the setting of a great silver salmon run. We used mostly pink and purple flies, which are the favorite colors for the silvers. Every one in our party caught many silver salmon in the ten to fifteen pound range.

After a wonderful day of fishing the pilot took us for what I consider the most spectacular plane ride of my life. We actually flew very close to the surrounding mountains and experienced these great natural scenes in their entire splendor.

Pescar con mosca al salmón de Alaska

Por el Dr. Martin Aróstegui

Fotos Pat Ford

Cada año, millones de salmones regresan a los arroyos de su nacimiento para desovar y completar su cíclo de vida. Todos estos salmones mueren después del desove y en el proceso proporcionan alimento a todos los animales y plantas en el ecosistema de Alaska. El salmón se considera una especie Keystone (piedra angular) en Alaska, porque sin ellos todo el ecosistema sería muy diferente.

Me encanta visitar esta majestuosa parte de nuestro país y especialmente por el amor que yo siento al pescar con mosca el salmón. Hace sólo unas semanas visité Rainbow King Lodge con mi esposa Roberta y mi buen amigo y colaborador de la revista Pat Ford y su pareja Rhona Chabot.

La compañia Rainbow King ofrece vuelos a diferentes ríos cada día durante su estancia. El primer día volamos a un hermoso río rodeado de majestuosas montañas y glaciares. Este fue el escenario ideal para ver una gran carrera de salmones de plata. Para pescar usamos principalmente moscas rosadas y púrpuras, que son los colores preferidos de los cardúmenes. Cada uno de nosotros en nuestro grupo capturamos muchos salmones de plata: como promedio de diez a quince libras.

Después de un maravilloso día de pesca el piloto nos llevó a lugares espectaculares por lo que considero éste el viaje en avión más espectacular de mi vida. En realidad volamos muy cerca de las montañas circundantes sobre las cuales pudimos apreciar estas grandes escenas naturales en todo su esplendor.